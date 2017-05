«Solo se pensaba en proteger San Julián y no el entorno»

La plataforma Imagina un bulevar se constituyó hace cinco años. Su objetivo es luchar por la mejora del entorno Santullano a través de talleres, conferencias y debates donde participen todos los ovetenses, ya que no solo ellos usan esta zona de la ciudad, sino que cada día miles de vehículos transitan por la glorieta de la Cruz Roja para acceder a la autopista 'Y'. Sus miembros recuerdan que, los planes proyectados por los gobierno del Partido Popular en el Ayuntamiento y del PSOE en el Principado solo se centraban en la iglesia de San Julián de los Prados y no en los barrios limítrofes a la 'Y'. «Los vecinos soportamos la contaminación, el ruido,... y no estábamos de acuerdo con la idea de construir una losa porque creíamos que esa obra era 'costosísima' y se iba a poner en peligro el entorno. Hay medidas más baratas y entendibles» que esta construcción , expone el miembro de la plataforma Antonio Agúlez.

Manuel Carrero, por su parte, es mucho más claro. Dice que con el proyecto presentado a los fondos DUSI, no «solo se protege la iglesia, sino que también el entorno». «Nuestro plan es más ambicioso y el proceso de construcción ha sido pionero e innovador» en España. Reconoce, igualmente, que a lo largo de todo este tiempo ha habido «equivocaciones», pero estas han servido para mejorar. «La participación ciudadana no se improvisa, ha habido errores y hemos aprendido de ellos», destaca para después decir que los fondos DUSI «son una satisfacción», ya que han visto su trabajo reconocido. «La Unión Europea por fin nos ha dado la razón y el proyecto encaja como un guante con los objetivos» comunitarios para estas ayudas, ya que lo que nosotros proponemos «no es solo maquillaje, sino que cambiará la vida de las personas».

En este sentido, Abúlez dice que hasta hace no mucho tiempo los ovetenses hablaban de Ventanielles con un tono de deshonra, debido a que allí vive gente con pocos recursos económicos. «Antes se miraba a este barrio con cierto estigma y ahora se puede revertir esta mirada con las inversiones que se van a hacer».

Abúlez informa que hasta que la maquinaria comience a trabajar el año que viene, continuarán organizando actividades para humanizar la zona. El domingo 11 de junio se llevará a cabo en el carril de salida de la 'Y' una prueba de duatlón y una carrera de XEGA. Estas actividades comenzarán a las 10.30 horas.