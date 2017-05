Mejoras en la señalización a Olloniego

Carolina Fernández escribe un correo a la redacción para proponer a los organizadores de la feria de La Ascensión que mejoren la señalización al recinto ganadero de Olloniego-Tudela de cara al año que viene. «Creo que deberían haber señalizado mejor cómo llegar a las instalaciones de Olloniego. Yo no soy de Oviedo y desconozco esta zona del municipio. Tal vez, si facilitaran mapas o planos del terreno se facilitarían las cosas». Esta vecina de Piedras Blancas también se lamenta de la poca publicidad que se hizo a los buses que llegaban hasta el recinto ferial. «Yo pensé que no existían hasta que llegué a Olloniego y me lo comentó otro visitante».