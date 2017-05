El Mercáu Astur de la Catedral también vive de La Ascensión

Josefina Cué no le quitaba el ojo ayer a unos panderos hechos con piel natural de uno de los puestos del Mercáu Astur en el entorno de la plaza de la Catedral y la de Porlier. «Vengo de Llanes y me gusta mucho la música tradicional estos panderos me recuerdan a uno que tenía mi madre en su casa de Porrúa». Confesó ser una asidua de este mercadillo y por eso quiso recalcar que se le debería dar la misma importancia que al de la losa. «Todo el mundo habla de los puestos de la losa y creo que se olvida un poco el trabajo que hacen los artesanos que vienen a la Catedral», se lamentó.

Una queja que chocó de frente con la percepción de Elena González, más conocida como 'Meri', en su Bimenes natal. Lleva veintiún años participando del Mercáu Astur. «Eché mis dientes de leche como artesana en este mercado», confesó metafóricamente hablando. Lo dijo porque es una incondicional del mercadillo desde hace 21 años. Regenta el puesto 'Viandes y Sabores' de repostería integral y ecológica. Aseguró que este año la feria ha ido muy bien. «La Ascensión es una fecha marcada en rojo en el calendario porque nunca decepciona». Una perspectiva compartida por el resto de asiduos que defendieron la celebración de una feria «de toda la vida».