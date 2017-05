«Vamos a hacer en Olloniego un proyecto que va a superar todo lo conocido en Asturias»

Los cuarenta mil euros que el presupuesto municipal destinó para acondicionar el polígono de Olloniego-Tudela para duplicar así el espacio dedicado a la feria ganadera de La Ascensión de este año, hasta llegar a los 25.000 metros cuadrados, no fueron suficientes para satisfacer las necesidades de los ganaderos que asistieron al recinto durante este fin de semana de feria. Criticaron la falta de agua para los animales, la inexistencia de un lugar adecuado para cargar y descargarlos y la falta de una instalación bajo cubierta. Los ganaderos lanzaron el guante y ayer se lo recogió el concejal de Festejos durante el acto de entrega de los galardones Paisano y Paisana del Año en el Auditorio Príncipe Felipe.

Roberto Sánchez Ramos se justificó asegurando que la ciudad ha hecho una «apuesta» por el recinto. Se defendió reconociendo que se trata de una «infraestructura provisional» y que, como tal, tiene «dificultades». Incluso negó que a los animales les faltase agua en el recinto, como así denunciaron los ganaderos que tuvieron que llevar sus propias provisiones de líquido para su ganado.

Con todo, el edil volvió a sacar pecho del proyecto para cubrir una parte del recinto, de cara al próximo año, y darle otros usos más allá de la feria de La Ascensión. «Ahora, tras este segundo año donde se ha consolidado la feria, es cuando tenemos que apostar de verdad para que haya una infraestructura en condiciones».

Maximino Vega Paisano del Año

Esas «condiciones» pasan por la redacción de un proyecto para cubrir una parte de esa extensión de 25.000 metros cuadrados con el objetivo de darle otros usos más allá de una cita anual centrada en La Ascensión. «Este gobierno va a hacer una apuesta en este año para situar ahí una gran infraestructura para todo tipo de mercados y que Oviedo, de esa manera, recupere lo que nunca debió haber perdido, uno de los ejes centrales de los mercados de Asturias», aseguró Roberto Sánchez Ramos.

El edil de Izquierda Unida subió la apuesta en cuanto se le mencionó las comparaciones que el sábado realizaron los ganaderos entre el recinto ferial de Olloniego-Tudela y el de Llanera. Hay que recordar que los propietarios de las ganaderías ponderaron las instalaciones en las que el pasado 14 de mayo se celebró la feria de San Isidro y que condicionó las participación y ventas de ganado este fin de semana de La Ascensión. «Vamos a hacer un proyecto que va a superar todo lo conocido en Asturias», presumió Sánchez Ramos.

Para ello, cuenta con el apoyo del consejo de distrito de la zona de Olloniego-Tudela. Tras una reunión que mantuvo el sábado, Roberto Sánchez Ramos aseguró que los vecinos «apoyan absolutamente» que una nueva actividad comercial, a pesar de ubicarse en suelo industrial, pueda localizarse en ese lugar. «El gran reto de este momento es ir preparando un proyecto para cubrir y asentar definitivamente en el polígono de Olloniego-Tudela un gran mercado que sirva, no solamente para las fiestas de La ascensión, sino abierto a todo tipo de actividades», sentenció el concejal.

Algo habrá que hacer, porque a los ganaderos el modelo actual no les convence. «Aquí no hay quien quiera volver», exponía ayer el moscón Javier Díaz, «el sitio no es apropiado». La feria caballar no ha ido bien. Tampoco para el vacuno. «Poca venta, he colocado una de veinte», resumía Rafael Álvarez, junto a sus vacas y terneros, mientras esperaba por «el veterinario, para poder marchar» a San Esteban de las Cruces. ¿Las razones? Que la feria de San Isidro y la de Corao han ido muy bien, por lo que gente de fuera que «compraba en La Ascensión, no ha venido» y que «hay sitios mejores, como los terrenos al lado del 'spa' de Ciudad Naranco', apuntaba Eduardo Suárez.

Un «acierto» de feria

Con todo, la feria de La Ascensión de este año ha sido todo un «acierto», valoró el concejal de Festejos. Lo hizo en base al éxito del desfile del sábado por la calle de Uría del que dijo querer convertir en «el gran desfile de Asturias de la música folclórica». Tal fue el «éxito» del «intercambio con Barcelona», que «ahora ellos van a reclamar de nosotros actividades de nuestra música y nuestro folclore allí», aseguró el concejal.