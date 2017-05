Los vecinos de Otero quieren replicar el éxito de Imagina un bulevar

El 22 de enero de 1984, el alcalde, Antonio Masip y otros casi 2.000 vecinos estrenaron la ronda Sur de Oviedo con un paseo en bicicleta. Los ciclistas no han vuelto a usar esta vía, pensada para completar la que entonces se consideraba como ronda Norte de la ciudad, el eje formado por General Elorza, avenida de Santander, y Hermanos Pidal y que unía las carreteras de Gijón y Castilla.

Oviedo era aún tan pequeño y redondo que el Ministerio de Obras Públicas costeó la construcción de la nueva infraestructura, dándole consideración de vía interurbana que unía, junto a Muñoz Degraín y la prolongación de González Besada, la 'Y' con la carretera de Castilla. Costó 800 millones de pesetas, expropiaciones incluidas. Más de 30 años después, la ciudad es bien otra y los vecinos que viven en las inmediaciones de los dos kilómetros de la vía han dejado de verle las ventajas con las que se aplaudió su apertura y quieren replicar el éxito de Imagina un bulevar, la plataforma que nació hace cinco años para cerrar la cicatriz de la 'Y' y que, tras la concesión de fondos europeos, acaricia ya las obras.

La cuestión surgió en una reunión del distrito 4, en un encuentro entre asociaciones, cuando se planteó buscar otras alternativa, «algo peatonal para la ronda», explica Araceli González, vicepresidenta Asociación de Vecinos de Otero-San Lázaro. «Queremos que sea una calle más de Oviedo», dice y apunta que las asociaciones de San Lázaro, Villafría, Nuevo Ventanielles, La Tenderina, Quinta del Alba, Oviedo Redondo, Imagina un Bulevar y la asociación de Fozaneldi y el AMPA de las Escuela Blancas ya se han citado para una nueva reunión el próximo 22 de junio.

No hay ideas preconcebidas, tan solo «empezar a trabajar, ir haciendo propuestas a ver cómo se puede hacer», expone. «Otero está aislado, no tiene salida a la ronda. A pie, tampoco. A los edificios nuevos enfrente del hotel Santo Domingo, les hicieron entrada pero no tienen salida. Los vecinos tienen que dar vueltas para ir al centro», enumera algunas de las disfunciones que crea la infraestructura. Críos de Fozaneldi y vecinos para cruzar la ronda. Como es una reivindicación muy antigua, por lo menos de esta asociación, empezar a trabajarlo.

Barrera urbanística

A Manuel Carrero, de la plataforma Imagina un Bulevar, el debate no le es ajeno: «La ronda Sur es una barrera urbanística que está separando barrios, creando una segregación espacial y problemas de accesibilidad». Y aunque traza paralelimos advierte que la situación «no tiene nada que ver con el bulevar de Santullano; son problemas distintos, aunque compartan la apuesta por un nuevo modelo ciudad, más sostenible y a la medida de los ciudadanos». ¿Cómo se pasa del malestar a la acción? «La metodología no sabemos cuál va a ser, será la que acordemos», deja en el aire, auque cree que lo primero es ampliar la plataforma «y buscar socios par alleva adelante el proyecto».

Hasta ahora lo que hay es una «visión común: es autopista en medio de la ciudad. Era una era circunvalación, pero Oviedo ha crecido». Esa visión también la comparte el equipo de gobierno. El alcalde ha recordado en varias ocasiones que una de sus prioridades es la regeneración de los barrios y acabar con las barreras que los separan. En 21 años, Gabino de Lorenzo llegó a plantear soluciones contradictorias al problema: su transformación en un bulevar y, años más tarde, cubrirla con una losa para la que llegó a encargar un boceto.

Para los vecinos, la próxima duda será elegir un nombre para su plataforma. Donde no las hay es en que la vía, con tres carriles por sentido, es el «típico caso de barrera urbanística que aísla barrios», apunta Carrero, que deja a «varios bloques de viviendas que están en fondo de saco y obliga a cientos de vecinos a dar rodeos enormes para salvar una distancia de 150 metros. El tipo de cosa que «hace que las ciudades no funcionen bien». El momentoes ahora, con las revisiones del plan de Movilidad y del Plan General de Ordenación en marcha y con el debate en la agenda. Objetivo ronda Sur