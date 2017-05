El arte deser famoso por ‘los pelos’

Manuel Mon utliliza sus manos para crear arte. Composiciones imposibles, construcciones únicas, obras escultóricas de auténtica precisión. Si no fuera por las fotografías que acompañan este reportaje ustedes nunca hubiesen adivinado que se habla de un peluquero, si solo se ciñen al texto introductorio.

Claro que Manuel Mon no es un peluquero cualquiera. En su lista de galardones en este mundo de los estilismos reina como el mejor peluquero del mundo, de España y actualmente está nominado, por séptima vez, como Peluquero del Año. Y por si esto fuera poco, también tiene una nominación al premio ‘Concursa Inspira’t 2017’ como mejor peluquería de vanguardia. Y todo esto es el resultado de una «casualidad», la que le llevó hace treinta años a estudiar peluquería.

Porque aunque parezca lo contrario, su pasión por los pelos no le viene de serie. «Empecé a trabajar con catorce años en la hostelería. Las tardes las tenía libres y un día la mujer de un cliente me dijo que la acompañase a la academia donde ella estudiaba peluquería y me apunté».

Tras un año de curso dejó su impronta bien marcada, porque la dirección del centro le ofreció un puesto de profesor en la academia. «Querían contratarme para trabajar allí porque soy muy manitas y creativo». Sin embargo, Manuel Mon tenía otros planes. «Lo que hice fue montar mi propia peluquería en mi casa de la calle de Fuertes Acevedo». Lo hizo con 19 años y desde entonces no ha parado. «De mi casa pase a coger un local en la misma calle y estuve doce años en él». Se fue porque se le quedó pequeño, igual que el que abrió después en la calle Marcos Peñaroyo y años después el de General Elorza. «Se me quedaron pequeños, date cuenta de que empecé con dos empleados y ahora tengo dieciséis». Nunca antes «quedarse pequeño» fue tan buena noticia, hasta el punto de que hoy en día regenta un local de 210 metros cuadrados en la calle de Fray Ceferino y otro que acaba de inaugurar en la calle Real Oviedo, de 250 metros.

Manuel Mon no habla de cortes de pelo sino de colecciones. Saca una media de tres a cuatro al año y es el creador de los diseños de España para el resto del mundo. «Realizo esculturas con pelo. Un solo trabajo me puede llevar más de cien horas».

No es para menos: sus peinados juegan con la geometría, los colores, los trenzados imposibles para crear auténticas esculturas hechas con pelo. «La inspiración me llega de la naturaleza, la pintura, las películas de época...».

Profeta en su tierra

Con el currículum que lleva a su espalda no es de extrañar que a Manuel Mon le hayan llovido ofertas a mansalva. «Me han ofrecido cosas muy interesantes fuera, pero nunca me he querido ir porque para mí prima la calidad de vida que ofrece Oviedo y, sobre todo, mi clientela». Cuenta de ello la da la agenda que maneja. «Tengo citas cogidas hasta diciembre por eso programo todo a principios de año».

Manuel Mon no se corta a la hora de asesorar en cuanto a imagen. «Tengo que hacer lo que al cliente le guste, pero también me tiene que gustar a mí. Si algo le va a maltratar el cabello o sé que no le va a quedar bien le digo que no se lo hago porque la gente confía en mí y me piden asesoramiento».

Como profesional de la estética asegura que la primera imagen que te llevas de una persona es la que queda. «Hay mucha hipocresía, porque se sigue juzgando a la gente por la apariencia» y el cabello es una de las principales tarjetas de visita. «Para las mujeres lo más importante es el pelo, hasta el punto de que puede llegar a deprimirte porque es lo que da personalidad».

Confiesa que en el peluquero hay una parte «psicológica» y lamenta que sea una profesión «poco reconocida». Pone ejemplos: «En un desfile de moda nunca se habla del peluquero y sin nosotros eso no sería la mitad de lo que es», se lamenta.

En cuanto a tendencias, Manuel Mon no se la juega y apuesta por lo seguro. «Las medias melenas no fallan porque a todo el mundo le sienta bien». Eso sí, también se confiesa un fan del pelo corto. «Las mujeres con el cabello corto las veo con más carisma y fuerza. Se ponen el mundo por montera». Palabra del mejor peluquero del mundo.