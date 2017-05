El Ayuntamiento destina 17,2 millones de euros del remanente a amortizar préstamos

Mientras Podemos sacude en las redes sociales al único diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, por apoyar los Presupuestos Generales del Estado, muchos concejales de Economía, algunos de ellos de las candidaturas auspiciadas por la formación morada, están casi por aplaudir: el desbloqueo de las cuentas del Estado ha tenido un efecto inmediato. La concejalía de Rubén Rosón llevará este viernes a junta de gobierno una modificación presupuestaria para incorporar al presupuesto casi 31 millones de euros procedentes del remanente de tesorería del año pasado. El voto de Quevedo salva las cuentas de Rajoy, pero también permite a los ayuntamientos disponer de dos años, hasta el 31 de diciembre de 2018, para ejecutar las obras que se financien con cargo al remanente de tesorería y no como hasta ahora que debían concluirse en el año en curso.

De hecho, en esta primera modificación presupuestaria las obras son minoría. 17,2 millones se irán, por obligación legal debida a la baja ejecución presupuestaria de 2015, a amortizar préstamos, mientras que las nuevas actuaciones suponen tan solo algo menos de ocho millones de euros. La mayoría son pequeñas inversiones, pensadas para ejecutarse dentro del año en curso, que van desde la compra de una aplicación informática para la gestión diaria de las piscinas municipales (36.000 euros) al montaje de la escultura de Fernando Alba.

De los ocho millones, la mayor inversión corresponde a las obras de reurbanización y asfaltado de calles en la conexión de Martínez Cachero con La Florida, presupuestadas en 2,2 millones de euros. Por orden, le siguen 1,05 millones para inversiones en abastecimiento de agua; 800.000 para las cubiertas de las pistas de los colegios Buenavista II y Ventanielles, 682.000 para pavimentar caminos rurales y 531.723 euros para las obras de ejecución de la senda del Nora. Otra partida que se asigna al capítulo 6 y por importe de 1,6 millones de euros contiene un batiburrillo de obras menores y redacciones de proyectos que abarcan desde la adecuación de un local anexo al centro social de Olloniego, hasta la caseta para la recepción de la pista polideportiva de La Florida e incluye renovación de calefacciones o mejoras en el Palacio de Congresos. También, una larga lista de reparaciones pendientes de años anteriores que no se acometieron bien por falta de recursos o bien por falta de determinación política. Un capítulo el que caben desde la impermeabilización de las piscinas de La Corredoria y San Lázaro, la obra del centro social de Tudela Veguín, parada por el contratista y luego por la congelación de los fondos mineros, o la renovación de la fachada del edificio de Seguridad Ciudadana, que presenta problemas de humedades desde su construcción sin que el Ayuntamiento reclamase a la constructora por los defectos de la obra.

Fantasmas del pasado

No son los únicos 'fantasmas del pasado'. El expediente del área Económica detalla que «queda suficientemente acreditado el carácter específico y determinado del gasto» que se propone en el modificado, «poniéndose de manifiesto la conveniencia de no demorarlo a ejercicios posteriores». Es un requisito formal, porque varias de las actuaciones presupuestadas vienen directamente de presupuestos de años anteriores, incluso algunas que no son ni siquiera inversiones. Es el caso de la inclusión en la modificación presupuestaria de partidas para el pago de «facturas del pasado año» por importe de 360.000 euros y que corresponden al suministro de comidas a la Casa de Acogida, el funcionamiento de las piscinas del Parque del Oeste y el mantenimiento de la red de semáforos, que, durante cinco meses, se hizo de forma irregular a través de un contrato verbal.

Personal

El modificado, en realidad son dos. Un suplemento de crédito (completar partidas existentes ya en el presupuesto) por 28,7 millones y un crédito extraordinario (para gastos nuevos), por 2,1 millones. Gastos nuevos como las consecuencias de las serie de pleitos perdidos por fraude laboral al mantener los contratos de los trabajadores de colaboración social, que suman ya más de 963.000 euros, aparte de la necesidad de aumentar en algunos casos el dinero destinado a sus retribuciones al entrar a formar parte de la plantilla. Otros 467.491 servirán para pagar a los extrabajadores de La Auxiliar de Recaudación, también sumados para la 'casa' tras una sentencia judicial. Además, algo más de un millón de euros se reservan para nuevo personal interino o temporal con el que reforzar las menguantes filas del funcionariado municipal. Hay dos años para gastarlo. Menos mal. El año pasado, el Ayuntamiento no fue capaz de ejecutar ni un euros de las inversiones con cargo al remanente.