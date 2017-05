«El Gobierno central proyecta un euro por vecino, es reírse de los ovetenses»

«Como los Presupuestos Generales del Estado (PGE) no se han aprobado en tiempo y forma, se retrasan las demás administraciones», por ello no es posible aprobar toda la utilización del remanente en inversiones hasta «dentro de dos plenos», en julio, lamentó ayer en rueda de prensa el concejal de Economía, Rubén Rosón. Es una pena que haya que esperar para aprobar los 8,5 millones de euros de la segunda tanda del remanente, porque «tendríamos un mes más para ir ejecutando», añadió. El munícipe tachó el compromiso del Gobierno del PP con Oviedo, a través de los Presupuestos Generales del Estado, de «irrisorio». «Han proyectado un euro con diez por vecino, es reírse de Oviedo. Meten obras y necesidades que la sociedad no reclama», declaró, en referencia a la Ronda Norte. Rosón también afirmó que espera que «el 1 de enero de 2018» haya presupuesto» del año próximo. Para ello, recopilará en septiembre las necesidades que le transmitan los distritos, los técnicos y los grupos políticos.