Vecinos de la Ronda Sur piden un proyecto más ambicioso

Lo ven positivo, pero no creen que sea suficiente para unir los barrios separados por la Ronda Sur. Es lo que piensan los vecinos de la zona del proyecto del Ayuntamiento avanzado ayer por este diario, que incluye un paso de cebra entre Fozaneldi y Santo Domingo, la peatonalización parcial de la calle Goya y más zonas verdes. «No me parece que un paso de peatones en una calle de tantos carriles sea efectivo. El paso va a tener que durar bastante y no sabemos si eso va a provocar un problema en la agilidad del tráfico», resumió ayer el presidente de la Asociación Quinta del Alba, Fernando Marrón.

Las asociaciones de la zona, reunidas en una plataforma aún sin nombre, piensan en «un proyecto más amplio» para la Ronda Sur. «Se habla de ganar más espacio, quitar algún carril. Esto estaba dormido en el Ayuntamiento desde hace tiempo y fue una de las cosas que primero intentamos poner en marcha con los distritos», explicó Francisco 'Pancho' Alonso, de la Asociación Oviedo Redondo. «A nosotros nos parece genial que se haga la actuación en la calle Goya», añadió, porque «une los barrios, por lo menos peatonalmente». Ambos dirigentes vecinales coincidieron en que numerosos residentes cruzan diariamente por un lugar en el que no hay paso de cebra, con gran peligro.

Desde la Asociación de Vecinos de San Lázaro y Otero reclamaron «una salida a la ronda» desde la zona sureste. «Llevamos pidiéndola más de veinte años. La Ronda Sur ya no puede ser, hay que integrarla dentro de la ciudad, poner pasos de peatones y vida en el barrio, sin obras faraónicas», expuso su vicepresidenta, Araceli González.

«Humanizar la ronda es estupendo, estamos a favor de las propuestas de los vecinos y desde la concejalía tendremos que trabajar conjuntamente», declaró en relación a la plataforma vecinal el concejal de Urbanismo, Ignacio del Páramo (Somos). Su socio de gobierno, IU, hizo una «valoración positiva» del proyecto vecinal y del municipal, porque es necesario «coser las brechas de las zonas de Oviedo», en palabras de la portavoz, Cristina Pontón.

Ciudadanos, indicó su concejal Luis Pacho, «está a favor de que la Ronda Sur se humanice y esos barrios dejen de estar aislados. Esa vía debe redimensionarse». Ahora bien, rechaza «que se pretenda reproducir otro Bulevar, que abocaría a eternizarse en tediosos procesos». PP y PSOE prefieron permanecer al margen del proyecto.

Otra intervención

Por otro lado, además del proyecto de la calle Goya, el Ayuntamiento también cuenta con un informe técnico para realizar una pasarela peatonal que uniese la glorieta de Fozaneldi con Asensio Bretones, frente al hotel Santo Domingo, por 1.100.000 euros. Respecto a la intervención en la calle Goya, sería alternativa o complementaria.

Del Páramo adelantó que esta segunda actuación debe ser discutida por el equipo de gobierno. Para Somos, avanzó «no es una solución» porque supone «priorizar el uso del coche respecto al peatón» y además, es «más costoso» que la actuación en la calle Goya.