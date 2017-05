47 millones de euros para garantizar agua a la ciudad

Oviedo, no se engañen, es una ciudad sedienta. Cuando Máximo y Fromestano escogieron la colina de Ovetao para su fundación monástica, obviaron que la ciudad está a más de 200 metros sobre el nivel del mar. Durante siglos, el agua y no otro fue el problema de la urbe. Desde el caño de los reyes asturianos que bajaba de San Esteban hasta el acueducto de Pilares y la captación de las fuentes del Naranco fueron intentos fallidos de solucionar un problema que, aún en los años 80 del siglo pasado, dejaba cortes de agua y restricciones en una ciudad sobre la que caen mil litros por metro cuadrado de lluvia al año. La séptima capital de provincia más lluviosa de España. La solución no estaba en Oviedo. La Corporación se lanzó, desde los años 60, a cerrar captaciones en Quirós y la sierra del Aramo, con la construcción de un canal de 63 kilómetros desde los manantiales a la ciudad. Quedaba el problema del estiaje. Solo en los 80, con el cierre del embalse de Los Alfilorios, de cuya gestión se desentiende el municipio pese a los intentos del ministerio para que asuma sus responsabilidades, la ciudad dispuso de una reserva de agua adecuada durante el verano. Sí, pero no de garantías totales.

El ministerio, a través de la Confederación, anunció un proyecto de mejora del sistema. No se ha ejecutado entero -estaba proyectado un nuevo depósito en Cuyences conectado a los de El Cristo, para intercambiar agua con Cadasa- pero ha supuesto la inversión de 47 millones de euros: casi 24 millones de euros en la ETAP de Cabornio, que ahora gestiona el Ayuntamiento a través de Aqualia; la conducción nueva costó casi 10 millones y los depósitos de El Cristo, sin contar las obras de las conexiones, supuso más de 11 millones de euros.