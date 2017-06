El alcalde invita al arzobispo a la comida de las fresas, que se celebrará el día del Corpus

No hubo caldo de Ramos, pero el Ayuntamiento ya prepara la tradicional comida de Corpus, que finaliza con un postre de fresas. El alcalde, Wenceslao López, ha enviado esta semana las invitaciones al Arzobispo y al Cabildo para la comida que tendrá lugar el jueves día 15 en el salón de plenos. Por ahora, el arzobispo Jesús Sanz Montes no ha confirmado su asistencia, espera hacerlo a principios de la próxima semana, según informaron ayer fuentes cercanas.

A pesar de que toda la maquinaria ya se ha puesto en marcha, los partidos de la oposición (Partido Popular y Ciudadanos) aún no han recibido las invitaciones y ayer desconocían que el regidor ha decidido cambiar la fecha de este acto al jueves. Hasta ahora era costumbre que 'las fresas' se celebrasen el domingo después del día de Corpus Christi en el antiguo salón de bodas, que desde enero se ha transformado en la sede del servicio de Recaudación.

La intención del alcalde es que el Ayuntamiento y la Iglesia se reconcilien después de que el arzobispo decidiese en abril suspender el caldo de Ramos, tradicional comida en la que ambas instituciones compartían mesa y mantel. Suspendió la cita, pero también habló directamente a los ovetenses del conflicto con el equipo de gobierno: «La Semana Santa entre caldos que se nos enfrían, que habrá que volver a calentar, y cardos que no nos hacen falta aunque los sirvan en infusión». «Mejor un caldo amable y calentito que una infusión de cardo», expresó en la misa del Domingo de Ramos.

Wenceslao López traslada la invitación a entre semana y al salón de plenos

Las relaciones entre la Iglesia y el equipo de gobierno se enfriaron esta Semana Santa

Esta no fue la única crítica. Dijo, también, que las piedras de la Catedral se caen por la celebración de actividades: «Yo he visto caer los cantos por las vibraciones. No es un capricho. Se pone en peligro un edificio tan importante como este», lamentó.

Días más tarde, Wenceslao López rebatió estas palabras al afirmar que los recitales se celebran «desde hace años y las piedras se caen por la edad y no por el ruido». «Hace pocas fechas hubo obras de reparación en San Isidoro y allí no hay conciertos. Creo que todos los edificios antiguos tienen siempre un problema y es que los años hacen que requieran un mantenimiento», destacó.

Más actividades

Tras esta trifulca, el edil de Cultura, Roberto Sánchez Ramos, en vez de apaciguar los ánimos, los avivó un poco más al anunciar que este año las fiestas de San Juan duplicarán sus actividades. La víspera a la noche más corta del año se celebrarán en la plaza de la Catedral varios conciertos y el 23 de junio se encenderá allí la hoguera, tal y como se viene haciendo en los últimos dos años.