Zaragoza se queda sin entrar en El Asturcón

El concejal de Ciudadanos Luis Zaragoza programó ayer una visita a los trabajadores del plan de empleo en El Asturcón. Se desplazó en su vehículo hasta Llanera y cuando llegó al centro de hípico, le dieron el alto. El conserje le impidió la entrada al carecer de una autorización del Ayuntamiento. De inmediato, el edil llamó al concejal delegado de Deportes, Fernando Villacampa, para contarle lo ocurrido y le pidió que le expidiese el oportuno permiso.

Volvió a tener un 'no' por respuesta: «El Asturcón es una propiedad municipal, pero para entrar hay que pedir permiso por escrito. Por ahora no me ha llegado ninguna notificación de que este concejal quiera entrar en el hípico y cuando lo haga, se le expedirá», aseveró el edil de Somos. El concejal de Economía y Empleo, Rubén Rosón, más irónico, comentó que la «semana que viene acompañará tanto a Zaragoza como al líder de esta formación, Luis Pacho, para que vean que el plan de empleo está yendo bien» a pesar de que los trabajadores aún no tienen todo el material necesario para trabajar.

Indignación

La situación indignó Zaragoza. Calificó la prohibición como «un atropello al sistema democrático». «El Asturcón alberga en su interior un servicio público, como es el de la hipoterapia, y también es la sede los 121 trabajadores del plan de empleo», alegó. Por esta razón, exigió al gobierno local «una disculpa pública del autoproclamado gobierno de la transparencia, porque nos han impedido ejercer nuestras labores de oposición».

Lamentó, asimismo, que el «tripartito se comporta como un gobierno soviético porque intentan ocultar secretos», como que las personas contratadas hace más de un mes están «arreglando los jardines del entorno de este servicio» después de que quedase desierta la contratación de las furgonetas con las que cada día los empleados se desplazarían a recuperar sendas del Naranco.

De igual forma, manifestó que «seguirá insistiendo en que se le permita ejercer el control sobre la actividad municipal» debido a que esta es la labor de los partidos de la oposición. «Nosotros queremos saber en primera persona qué está ocurriendo con el plan de empleo», concluyó.