La Monxina reclama más mantenimiento

Situado en el extremo este del núcleo urbano, detrás de Guillén Lafuerza y muy cerca del nuevo HUCA, La Monxina es un barrio pequeño, pero muy reivindicativo. Los vecinos denuncian la dejadez del Ayuntamiento, señalando la falta de cuidados en las fincas, el parque o el campo de fútbol municipal.

Al comienzo del barrio, en la calle Manuel Llaneza, hay una parcela abandonada en la que la maleza llega hasta la rodilla. «El concejal dijo hace un año que iba a segar, el otro día vinieron y lo dejaron al borde de la acera», protesta el presidente de la asociación de residentes, Juan José Bolado. Detrás, en la zona de El Rancho, los arbustos ya invaden la acera.

En la otra punta del barrio, junto a la autopista 'Y', la hierba también crece sin control. «Mira qué vistas podríamos tener de los coches pasando, todo Oviedo, y vemos sebe», lamenta el vecino Mariano Palacios. El problema se extiende también al límite con Prado de la Vega.

El parque Enrique Quirós concentra buena parte de las quejas. «Recortan los setos, cuando lo ven difícil arrancan y no reponen. Esto no se llama más que abandono, el mantenimiento no existe», clama Bolado. Meticulosamente, va señalando las deficiencias: una rejilla de entrada al parque en cuyo hueco crecen las plantas, el suelo abombado, un disco de juegos que falta y un barniz en los columpios que brilla por su ausencia.

Cerca, en la zona de gerontogimnasia, los aparatos se mueven fácilmente a poco que se agiten, y alguno está roto. «¿Esto ye normal? Para que se mate alguien. Están sueltos todos», lamenta el dirigente vecinal. «Llevo aquí 32 años y no he visto ninguna reforma en el parque», afirma Palacios.

Además, se queja este último, «aquí se rompen bancos y no los ponen otra vez, y en el Campo San Francisco ponen parques para los perros». «El barrendero que teníamos antes rascaba el verdín, ahora nada», añade. Bolado asegura que la fuente de agua potable tenía el sumidero tupido y nadie se hacía cargo: «Tuve que llamar a la central de Aqualia en Madrid para que dieran parte a la de Oviedo, a un 902, pagando con mi dinero».

Quedan quejas para el estadio municipal de Matalablima, junto a cuyo muro hay un pequeño barranco que, de acuerdo con Bolado, cuando llueve «hace de balsa» y es peligroso para los pequeños. Dentro, los escalones en las gradas son demasiado altos y el césped en el centro del campo «está seco». «Ana Taboada me contestó que esto es privado. ¿Cómo va a serlo si acaban de meter un carril bici y luz fuera?», cuestiona el dirigente vecinal. La vía ciclista, que enlaza con la llamada 'ruta del colesterol', es poco frecuentada por quienes deberían hacerlo, remacha. También quieren badenes para evitar las carreras en la rotonda de Quin el Pescador. «Ahí hacen derrapes», apunta Vanesa Rodríguez. Y la lista de peticiones no se acaba: más iluminación, mesas y fuentes en la pista de bicis, eliminación de las pintadas, reparación de peldaños rotos... «Podríamos estar hasta mañana», concluye Bolado.