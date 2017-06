«Hoy en día nos quejamos por todo»

Óscar Gómez está «indignado porque a través de la redes sociales ha visto muchas críticas por el nivel de ruido de las fiestas del Oviedo Redondo». «En los últimos años, la gente se ha vuelto muy irascible. Me he encontrado con muchas quejas de que a la gente le vibraban las ventanas por culpa de la música. Son cinco días de fiesta y creo que los vecinos podrán soportar este nivel de ruido. S i no se hiciese nada, se quejarían por la falta de actividad. En fin, como dice el refrán 'nunca llueve a gusto de todos'.