El Ayuntamiento de Oviedo ordena la retirada de 93 terrazas de las calles al carecer de licencia

El Pleno aprobó hace dos años y medio la normativa de terrazas para cumplir la directiva europea de accesiblidad. Todos los concejales estaban a su favor, pero la unanimidad que se vivió aquel 28 de enero de 2015 contrasta con la disconformidad entre los profesionales del sector de la hostería, que, incluso, intentó echar el texto abajo en los tribunales. Alegaba que se iban a perder muchos puestos de trabajo e incluso ahora lamentan que la facturación ha bajado en 80.000 euros. Sin embargo, la normativa ha permitido al Ayuntamiento detectar qué terrazas están en situación ilegal.

Los datos que maneja la sección de Licencias es que en Oviedo existen 778 plataformas, pero la Concejalía de Urbanismo ha comprobado que 93 carecen de los permisos necesarios. Ha ordenado a los propietarios su retirada. Esta situación no solo les obliga a eliminar las mesas, sillas y sombrillas, sino que además se enfrentan a una multa económica. «La instalación de estos elementos sin autorización municipal, cuando no sea posible llevar a cabo su regularización por no poder cumplirlas normas que regulan este tipo de instalaciones» tiene una multa que parte de los 1.501 euros y llega a los 3.000, a lo que se suma la liquidación correspondiente por la ocupación del espacio, según recoge la norma municipal. También, se especifica que su desmontaje, la incautación del mobiliario, repercutirá en el dueño. Es decir, que más vale tener una terraza en situación regular o en caso contrario la facturación del establecimiento se verá más que afectada.

Dejando de lado los infractores, el Ayuntamiento también ha denegado en lo que va de año 67 permisos y casi un centenar de hosteleros han desestimado la obtención de los mismos.

Veinte expedientes ya han recibido el visto bueno por parte de la concejalía que lidera Ignacio Fernández del Páramo, aunque a principios de mayo no habían recibido aún el papel acreditativo. Esta lista de licencias incluye, asimismo, que 48 hosteleros están esperando ahora la licencia.

De igual forma, los datos revelan que solo doce hosteleros han adaptado las terrazas de tipo B. Son aquellas plataformas que además de tener mesas, sillas y sombrillas incluyen instalaciones desmontables. En un principio estas estructuras no podían superar el ancho de la fachada del local, pero el actual equipo de gobierno decidió hace más o menos un año modificar el texto original y aumentar su dimensión siempre y cuando la fachada del edificio no esté catalogada con un plan especial de protección por parte de la Consejería de Educación y Cultura.

Cuatro años

La aprobación y la modificación de la ordenanza de las terrazas es un culebrón. Hace cuatro años, el entonces alcalde, Agustín Iglesias Caunedo, encomendó la redacción de un texto regulador por el que se quería compatibilizar los derechos de las personas con movilidad reducida con un «sector económico tan importante» para la ciudad como es el hostelero. Al principio, los grupos municipales no se ponían de acuerdo en la 'paternidad' de la normativa. Pero por fin llegaron a un acuerdo.

En uno de los plenos de la anterior legislatura se dio el visto bueno al reglamento por unanimidad y fue en este momento cuando los hosteleros pusieron el grito en el cielo: se quejaron de que se perdían sillas, por lo tanto clientes. Aunque les parecía muy bien que se cumpliese la normativa europea, no creen que debe ser al 100%. «Estoy a favor de la accesibilidad, pero que sea de una forma sostenible. No podemos pasar de cero a 100 de la noche a la mañana. La normativa lo único que hace es prohibir», manifestó el presidente de Otea, José Luis Álvarez Almeida.

Tanta división había que el año pasado, el Ayuntamiento decidió modificar el texto. Se crearon unas mesas de trabajo donde participaron todos los sectores implicados y finalmente la Concejalía de Urbanismo decidió modificar el texto. Entre las propuestas estaba que las terrazas puedan superar el ancho de la fachada, que estas plataformas se puedan instalar en zonas de aparcamientos y flexibiliza las distancias en aquellas terrazas con pórtico.