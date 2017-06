Mercedes González adopta un perro

La edil de Educación, Deportes y Salud Pública, Mercedes González, de Somos, comenzó ayer la jornada festiva en el Albergue de Animales, que había organizado su propio Martes de Campo con un nutrido programa de ponencias que también incluía un paseo de los animales al aire libre. Todo ello, mientras intenta potenciar una campaña encaminada a darles un nuevo hogar.

Y González respondió a la llamada. Antes de disfrutar del bollo preñao, se mostró «encantada» con 'Toto', un fox terrier de 10 años, el nuevo perro que ha acogido su familia. «Nos llevamos un abuelete a casa, para que sea feliz los últimos años», dijo emocionada, mientras presentaba su nueva mascota a sus acompañantes, que paseaba por lo que, hasta hace dos semanas, era su hogar: el Albergue de Animales.

No tiene quejas de 'Toto'. «Lo podemos dejar en casa sin problemas porque no hace nada, es buenísimo», detalló antes de recalcar la importancia del periodo de adaptación del can con la familia, ya que «a veces nos dejamos llevar por las emociones». Tras quince días de acogida, ayer formalizó su adopción, ante la presencia de Pedro Quirós, cuya clínica gestiona el Albergue de Animales, y Eva Rodríguez, responsable del centro.

La concejala no dejó de manifestar su preocupación por los perros de gran tamaño, con más dificultad a la hora de ser adoptados. «Hago una llamada a las personas que tengan fincas, para que los acojan», pidió a la vez que destacaba el problema de los perros abandonados en verano, y la necesidad, por tanto, de llevar a cabo una campaña para concienciar a la gente de que adoptar un perro es una responsabilidad.

González aprovechó la visita para mostrar las mejoras de la Perrera, ya que en estos últimos cuatro meses se han acometido obras para alcanzar las condiciones mínimas de higiene, unas actuaciones respaldadas por el Ayuntamiento.

Cuenta con 250 perros y 40 gatos, según enumeró Eva Rodríguez. Recoge, desde hace años, a animales perdidos o abandonados, proporcionándoles las mejores condiciones posibles hasta su futura adopción. Además, la gestión del cuidado de los animales está a cargo de la Clínica Veterinaria Quirós. El objetivo es que los animales permanezcan allí el menor tiempo posible y son más los perros abandonados que los adoptados.