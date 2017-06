«Muchos no daban por nosotros ni tres horas y este gobierno cada día lo hace mejor»

Faltan seis días para que el equipo de gobierno cumpla dos años en el Ayuntamiento. El 13 de junio de 2015, Somos e Izquierda Unida apoyaron la candidatura del socialista Wencesalo López en un pleno de infarto. Hasta el final se mantuvo la intriga sobre quién conseguiría el bastón de mando. Tras la sorpresa inicial, las tres formaciones (Somos, PSOE e IU) crearon un ejecutivo que se ha sacado proyectos adelante pero en el que también se han hecho palpables las fisuras internas. Con todo, el alcalde Wenceslao López hizo ayer, durante la celebración del Martes de Campo, un balance positivo: «Muchos no daban por nosotros ni tres horas y llevamos ya la mitad del mandato. Este es un gobierno que cada día lo hace mejor y nuestro objetivo es común: Oviedo». Un balance del que difiere el PP, que considera los dos años de legislatura «perdidos».

El regidor llegó al mediodía al paseo del Bombé, que este año no estaba tan abarrotado como otros, y tras saludar a los miembros de la Sociedad Protectora de La Balesquida, con su presidente José Antonio Alonso a la cabeza, brindó y comió el bollo con los concejales de gobierno y los de Ciudadanos. Una buena sintonía que, sin embargo, no se vió con el portavoz de los populares, Agustín Iglesias Caunedo. Ambos representantes ni se miraron, ni se saludaron. El exalcalde llegó unos minutos tarde al acto institucional y tras saludar a los representantes de La Balesquida, al director de la Sociedad Ovetense de Festejos (SOF), Javier Batalla, y charlar con Cristina Pontón e Iván Álvarez (de Izquierda Unida) se fue sin mediar palabra conWenceslao López. No obstante, Caunedo sí habló con los medios de comunicación. Criticó la gestión municipal e insistió en que su propósito es ganar las elecciones municipales de 2019, tras «dos años perdidos». «En todo este tiempo, el equipo de gobierno ha practicado el rodillo y no ha respetado a la oposición. Este es un gobierno que no ha sido capaz de pactar ningún asunto de importancia con la oposición», subrayó.

Mientras pronunciaba estas palabras, sus compañeros de partido sí saludaron al alcalde. Sin ir más lejos, el portavoz de los populares, Gerardo Antuña, charló animadamente con el alcalde y también intercambió unas palabras con Eduardo Rodríguez, María Ablanedo y Eduardo Llano.

Herencias recibidas

Una de las herencias que el actual equipo de gobierno recibió aquel junio de hace dos años fue la ordenanza de terrazas. El pleno había aprobado por unanimidad modificar la norma que regulaba las mesas, sillas y sombrillas para adaptarla a la directiva europea de accesibilidad universal. Su entrada en vigor se produjo el 1 de enero, pero este proceso fue de todo menos tranquilo.

Los hosteleros advirtieron entonces que se perderían muchos puestos de trabajo y la facturación descendería de forma brusca. Llegaron incluso a ir a los tribunales, aunque sin éxito. Ahora, y tal y como adelantó EL COMERCIO el martes, el Ayuntamiento ha dado la orden de retirar 93 terrazas de las calles porque carecen de los permisos necesarios,por tanto su situación es ilegal. «Las normas son iguales para todos y no puede haber discriminaciones, sería una injusticia», dijo ayer el alcalde.

De igual forma, explicó que casi un centenar de terrazas «estaban mal» colocadas y han dado a los hosteleros un plazo para regularizar su situación. «Sería una indiscriminación que unos hosteleros tuvieran estas plataformas con todos los papeles en vigor y otros como les dé la gana. Estoy convencido de que con el margen de tiempo que se les ha dado pondrán todos los papeles al día». Recordó que los inicios de esta ordenanza no fueron buenos, ya que alguna persona «se resistió» a los cambios, pero «no hay que olvidar que las aceras son para las personas. Ellos han sido las han financiado». A pesar de esta advertencia parece que las relaciones entre el Ayuntamiento y Otea han mejorado tras la presentación de varios proyectos conjuntos como el menú de La Ascensión o los Bocados del Cofrade. La hostelería estuvo muy presente en una jornada festiva en la que los 6.700 bollos que repartió La Balesquida fueron los protagonistas.