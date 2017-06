El PP acusa a Somos de introducir «pasquines» durante el reparto del bollo

La concejala popular Belén Fernández Acevedo acusño ayer a Somos de «politizar» la festividad del Martes de Campo e «intentar romper la neutralidad de la Sociedad Protectora de la Balesquida» al introducir «pasquines» «con su falsa propuesta de presupuestos participativos» dentro de las bolsas en las que se hacía el tradicional reparto del bollo y la botella de vino 'de pasado el monte'.

La edil vio en el reparto de los folletos una falta de respeto a la fiesta y «la confirmación de la invasión social que están tratando de llevar a cabo en todos los ámbitos de la ciudad» la formación morada, acusó en un duro comuunicado de prensa. «Su falta de vergüenza les hace contaminar políticamente todo lo que tocan, con el único afán de defender las desnortadas propuestas de su lideresa, que sólo sirven para sembrar discordia entre los ciudadanos», se descolló.

Fernández Acevedo califico de «burla» el que uno de los asesores del grupo municipal que lidera Ana Taboada estuviese metido entre los colaboradores de la Sociedad Protectora de La Balesquida «dando instrucciones para repartir los pasquines fomentados desde su grupo, camuflados en teóricas campañas de información del Ayuntamiento» y destaca «la reacción», que vio, «de algunos miembros del tripartito que no daban crédito a lo que allí estaba sucediendo», relata la concejala y miembro de la SOF.

Fernández Acevedo dudó de la neutralidad o de los fines informativos alegados porque, sostuvo, «la campaña de los presupuestos participativos no deja de ser una falacia más del área de Participación», con la que Taboada solo busca «contentar a todas sus asociaciones amigas, las mismas que premia con el reparto de contratos menores y a las que ahora quiere elevar por encima de las históricas asociaciones de vecinos de Oviedo y de los responsables de los distritos que ya no le gustan porque no puede controlarlos a su antojo». Y concluyó afirmado que fueron muchos los socios de la Sociedad Protectora de La Balesquida que «se vieron ofendidos por sus formas de proceder».

«Campaña autorizada»

Desde el Grupo Municipal de Somos replicaron a la edil popular que el reparto de los folletos contaba con el permiso de La Balesquida, que los mismos contenían solo información a la ciudadanía sobre el proceso de presupuestos participativos puesto en marcha por el equipo de gobierno y que, por supuesto, como información «institucional del Ayuntamiento» no tenía ninguna referencia a su grupo político. «Lo que de verdad le molesta al PP es que no son ellos los que gobiernan», señalaron y aprovecharon para recordad que, además de las asambleas en los barrios, se puede participar en la web oviedoparticipa.es hasta el próximo 22 de este mes.