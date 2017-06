Oviedo se sitúa a la cabeza de los deportes electrónicos con un torneo de 'Clash Royale'

Dice 'Wikipedia', voz de autoridad en estos asuntos, que «los deportes electrónicos o 'eSports' son el nombre usado para designar las competiciones de videojuegos, que se han convertido en eventos de gran popularidad». Y tanto, juegos como 'Clash Royale'cuentan con más de 100 millones de descargas y vuelven locos a jóvenes y adultos. Y a los jugadores, 'gamers', profesionales, que viven de ello.

El concejal de Economía, Rubén Rosón, presentó ayer junto con la recién nacida Asociación de Gamers de Asturias (AGAS), 'The First', el evento que promete llenar el Auditorio Príncipe Felipe con más de 1.500 jugadores llegados de todo el Estado. Puede sonar a exageración, pero los deportes electrónicos son una realidad. Empresas como Movistar, por ejemplo, acaban de crear un centro de alto rendimiento como si fueran deportistas al uso. Algunas bolsas de premios en las competiciones alcanzan cientos de miles de euros.

Alfonso Rodríguez, presidente de AGAS, explicó que la magnitud del campeonato de este sábado situará a la ciudad y a Asturias a la cabeza de estos deportes. En España sólo se han celebrado en Madrid y Barcelona. «Nos estrenamos con 'The First': Torneo de 'Clash Royale', con un primer evento presencial en el que queremos ofrecer la experiencia más completa. Alrededor de los videojuegos se están generando profesiones y muchos hacen carrera de esto». Y no solo los jugadores. Los equipos profesionales de 'eSports' cuentan con la estructura de un club de lo que fuere. Desde directores deportivos, managers o fisioterapeutas.

En 'The First' se darán cita ocho de los mejores equipos de España, clasificados tras unas eliminatorias online. Asimismo, también se disputará un torneo individual presencial para mil jugadores que se alargará desde las 10 a las 21 horas. Además habrá zona cosplay para disfrazarse, charlas y sorteo de regalos. La audiencia, real o virtual, está garantizada puesto que el evento también contará con la flor y nata de los youtubers especialistas en juegos y los organizadores estiman unas potenciales 3 millones de visitas a las partidas en los canales de la plataforma de vídeo.

Rosón indicó que «este paraíso 'gamer', complementa y pone en valor sectores de la economía pero también de la forma de ocio y de vida de la juventud». «El sector del videojuego tiene un volumen de negocio y mercado mayor que el del cine y tenemos que ayudar, desde el Ayuntamiento, a que se generen nuevos empleos en este sector profesional».