Las pinturas que iluminan San Juan

A la capilla columbario de San José, en la basílica de San Juan El Real, le faltaba algo. «Estaba sin decorar», explica su párroco, Javier Suárez. Una pared vacía que suponía un agravio comparativo con la otra capilla de la basílica, la del Carmen, que sí lo está.

La idea de dar luz al habitáculo le rondaba al párroco desde hacía tiempo. Una casualidad se la brindó en bandeja, el resultado: un conjunto de siete frescos que coronan los ábsides y pechinas de la capilla. El próximo miércoles 14 de junio se abrirá a los feligreses en particular y al público en general.

La casualidad para hacer tangibles estas pinturas lleva el nombre del artista rumano Ioan Gotia. Religioso y miembro del Instituto de los Discípulos de los Corazones de Jesús y María, es el artífice de los murales de la capilla en la residencia de Benedicto XVI, de la pintura mural de la capilla de Derroñadas, en Soria y de la bóveda de Santa María Asunta en Colombres. Además, de dejar su firma en diversas iglesias de Estados Unidos y Austria. «Un día llegó a la basílica porque quería ver los ángeles de la pechina central. Me contó quién era y me mostró lo que hacía. Me sobrecogió», recuerda Javier Suárez.

Con ese currículum a su espalda, Ioan Gotia fue la persona elegida para desarrollar los trabajos en la capilla columbario de San José. El pasado 3 de mayo comenzaron y ya están a punto de concluir.

Los frescos están realizados con pinturas acrílicas al agua, en tonos amarillos y dorados que les confieren una gran luminosidad. «Tienen un estilo bizantino», apunta el párroco. No en vano, su artífice está especializado en iconografía de esta época.

«Un aire nuevo»

La pintura principal corona el ábside central de la capilla y aprovecha el juego que le da la vidriera de San Juan Bautista, símbolo de la basílica. Se trata de una imagen del Cordero de Dios amparada por las figuras de Santa María y San José.

El ábside lateral derecho recoge otro impresionante fresco. Está dedicado a San Martín de Tours y San Melchor de Quirós con unos niños presentando al Señor agua y pan. «Elegí la figura de San Martín porque está muy ligado a mi persona ya que es el patrón de mi parroquia, San Martín de Turón», explica Suárez.

En frente, el otro ábside lateral, recoge las imágenes de la patrona de la diócesis de Oviedo, Santa Eulalia de Mérida y la figura de Santa Teresa. Cuatro ángeles completan la decoración de las pechinas de la capilla. «Estas pinturas le dan un aire nuevo y diferente», asiente su párroco.

Los frescos completan así la decoración de la capilla de San José. Una estancia que no existía y que se construyó en el año 2000 en base al proyecto original de la Basílica. Hoy día, su interior alberga hasta setecientos columbarios. «El trabajo que ha hecho Ioan Goitia en la capilla es único en Oviedo», presume el párroco de la basílica de San Juan El Real. Para descubrirlas libres de andamios y contemplar toda su luz habrá que esperar a su inauguración el próximo 14 de junio a las siete de la tarde.