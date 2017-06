El edil de Urbanismo dice que el proyecto para el viejo HUCA «está blindado a la especulación»

El Grupo Municipal de Ciudadanos puso el dedo en la llaga de los terrenos del antiguo Hospital Universitario Central de Asturias. Lo hizo en boca de sus dos concejales. Luis Pacho y Luis Zaragoza denunciaron en una rueda de prensa, este viernes, que el actual concurso de ideas para recuperar la zona era un «fraude» con el que solo se busca «ganar tiempo para poder llevar a cabo un proceso especulativo», dijeron.

Una acusación que encontró respuesta inmediata en el concejal de Urbanismo. Ignacio Fernández del Páramo negó la mayor. A través de una nota de prensa, afirmó que el proyecto para dotar de nuevos usos a los viejos terrenos del HUCA está «blindado a la especulación». El edil de Somos fue más allá y tildó de ignorantes a quien piense lo contrario. «Quien hable de especulación en El Cristo es que desconoce el significado de la palabra o no se entera o no se ha leído la documentación. También puede ser que lo haya hecho y no haya servido para nada, que es lo que les suele pasar a los representantes de Ciudadanos», subrayó el concejal.

Del Páramo tiró de «hoja de ruta», la que marca el convenio firmado con el Principado de Asturias donde se especifica que no habrá lugar a la especulación . «Hasta los pliegos del concurso que se ha lanzado incluyen de forma específica que no se puede optar o hacer ninguna operación especulativa», recoge el escrito.

El edil de Urbanismo también se acogió al nuevo Plan General de Ordenación, en proceso de revisión. Aseguró que el proceso para los terrenos de El Cristo está en «sintonía» con el futuro PGO. «Este mismo plan nace de un espíritu contra la especulación».

En relación a la desafección de los terrenos, Fernández del Páramo explicó que para conseguir nuevos usos es «imprescindible» desafectar primero los terrenos. «Es una parte lógica del proceso», aseguró. También sacó pecho por el proceso participativo que se llevó a cabo. «Estamos siguiendo los pasos acordados para que los vecinos puedan hacer uso cuanto antes de los terrenos», afirmó el edil de Urbanismo.