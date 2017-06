Llamamiento sobre un perro abandonado Preservativos cerca de un parque infantil

Carmen Suárez es una vecina de San Lázaro que asegura ver todas las mañanas, alrededor del Parque de Invierno, un perro de color marrón, raza caniche, deambular por la zona. «Estoy convencida de que no tiene dueño o que lo han abandonado. Tiene el pelaje muy sucio, casi con rastas. Camina como si estuviese perdido o desorientado. No me atrevo a acercarme a él por si le asusto y acaba huyendo por eso me pongo en contacto con este periódico para informar de ello a quien corresponda», escribe este vecina.

Maribel López quiere denunciar que en el parque infantil ubicado en la calle Jorge García, en el barrio de Fozaneldi, apareces «día sí y día también un montón de condones usados, pañuelos de papel y demás marranadas», asegura esta vecina de la zona. «El problema está en que en frente hay un parque con columpios donde van los niños del barrio y es muy desagradable encontrarte con esas porquerías». La mujer pide al Ayuntamiento que refuerce la limpieza de esa zona que «no por estar más alejada del núcleo urbano tiene que acarrear con todas las suciedades habidas y por haber», asegura.