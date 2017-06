«Todo es mejorable, hasta el Real Madrid es mejorable; si te conformas, mala cosa»

Llegan puntuales. Cristina Pontón, portavoz de IU, incluso unos minutos antes de la hora. Wenceslao López, el alcalde, con las campanadas y Ana Taboada, la líder de Somos Oviedo, tan solo unos segundos después. La cita, una charla informal con los tres grupos que dieron carpetazo a 24 años de gobiernos del PP hace ahora dos años, es en Casa Ramón. No es casual. Es la esquina que sobrevivió al 'gabinismo', a la tentación de las subvenciones y la piqueta, que acabó con aquella «tertulia de viejas tullidas». Para beber, sidra Fran. «Muy buena», elogia el alcalde.

Hace dos años, se pusieron a negociar un acuerdo para hacer a Ana Taboada alcaldesa y la FSA, en aquel comité regional en La Gruta, lo frenó, ¿cómo se sintieron?

Wenceslao López: Hicimos lo que teníamos que hacer, fueron días muy especiales, con situaciones imprevistas. A La Gruta, desde luego que sabía a lo que iba, era consciente de iba a haber compañeros teledirigidos, pero había que ir y defenderlo. No fue ninguna sorpresa. Mi historia en el partido siempre ha sido complicada.

Wenceslao López Alcalde Ana Taboada Primera Teniente de Alcalde Cristina Pontón Portavoz de IU «A La Gruta, desde luego que sabía a lo que iba, era consciente de iba a haber compañeros teledirigidos» «Caunedo no ejerce como portavoz, está en una situación complicada políticamente» «Todos somos necesarios para este gobierno y tenemos que buscar el entendimiento» «Tenemos que demostrar en estos dos años que Oviedo y su ciudadanía son lo primero para los tres» «Somos como amas de casa de la postguerra, haciendo milagros con pocos recursos» «Si el fin es bueno, segar un prao, quién de los tres lo haga no debería ser importante»

Ana Taboada: Me quedó una sensación agridulce. La decisión que había tomado el pueblo de Oviedo se veía frustrada por la decisión de la FSA, que pretendía cambiar Oviedo por Gijón y entregar la ciudad a la derecha.

Cristina Pontón: Alejandro (Suárez, el anterior coordinador de IU Oviedo) nunca lo dejó de intentar, nunca perdió la esperanza. Era una oportunidad que no podíamos dejar pasar.

La alcaldesa iba a ser Ana Taboada, ¿no sé sintió frustrada?, ¿puede ser ese el 'pecado original', lo que hace que Somos reclame más protagonismo como fuerza más votada y que genere fricciones con los socios?

A. T.: Nuestro objetivo no era la Alcaldía, no entramos en política para eso, entramos para cambiar las cosas. Me reafirmo en que era necesario. Ese paso que dimos, con la máxima generosidad, creo que demuestra que no es el protagonismo o los cargos lo que nos importa.

De aquel pacto de gobierno, ¿qué parte han cumplido?

W. L: Hemos cumplido con lo posible y con cosas que parecían imposibles. Es una experiencia diferente. Muchos no tenían confianza en que durásemos. Hemos logrado consolidar un equipo de gobierno respetando la identidad de cada grupo.

Da la sensación de que se pasan el día a la gresca, de que no existe coordinación... ¿Están satisfechos de su gestión interna, dentro del gobierno?

W.L.: Hombre, todo es mejorable. Hasta el Real Madrid es mejorable. Si te conformas con lo que tienes mala cosa.

C. P.: Me llama mucho la atención que en las campañas electorales siempre estamos comparándonos con países nórdicos o de Centroeuropa, que tienen gobiernos con 17 partidos y cuando los tienes aquí...

A. T.: Es lo que ha votado la ciudadanía, ha votado diferente. Nosotros somos un gobierno transparente y por eso se magnifican nuestras discrepancias políticas.

C. P.: También son los tiempos en los que vivimos: las redes sociales. Todo se ve en tiempo real y se magnifica.

A. T.: No creo que sea cuestión de competencia, no es eso. A veces tenemos diferentes puntos de vista sobre un asunto y hay que sentarse hablar y buscar solución.

Estamos a mitad de mandato, las tensiones van a ir a más y la situación nacional no ayuda, ¿son conscientes?

W. L.: Hay que ir día a día y ser coherentes.

C. P.: Ya hemos pasado dos procesos electorales y aquí seguimos. Va a haber momentos difíciles, eso por supuesto, pero ya los hubo y los pasamos. Hay que separar la gestión del día de la política de los grupos.

A. T.: Nos va a exigir a todos mucho entendimiento si queremos haya un futuro. Hay que demostrar que hay un futuro para cuatro años más gobierno. En estos dos años hay que poner toda la carne en el asador, demostrar que los tres tenemos claro que Oviedo es lo primero, su ciudadanía.

C. P.: La gente quiere estabilidad y ese mensaje lo hemos recibido, pero eso no quita que haya debate.

Incluso el concejal de Cultura ha votado en sentido contrario al del resto del gobierno y el de su compañero de grupo.

C. P.: No ocultamos esas fricciones, las hay también dentro de los grupos.

A. T.:En la época de Gabino de Lorenzo también las había, pero se tapaban. Nuestra idea de la política no tiene nada que ver. Nosotros apostamos por el diálogo y el acuerdo. Somos conscientes de que todos somos necesarios para este gobierno y tenemos que buscar el entendimiento.

¿Esas diferencias políticas, son también personales?

W. L.: Puede haber ruido, pero siempre llegamos a un acuerdo.

En las actas de las juntas de gobierno queda constancia de divisiones importantes en algunos temas como el de los hidrantes y el agua. ¿Ni siquiera ahí?

A. T.: Hay discrepancias políticas, pero nosotros nunca vamos a atacar a un compañero. Eso sí, hay cuestiones que queremos dilucidar y somos transparentes...

W. L: Hay unos informes técnicos que dicen de quién es la competencia...

Preguntaba si las diferencias llegan a lo personal.

C. P.: Tenemos claro que una cosa es lo político y otra lo personal. Todos tenemos la suficiente madurez para no caer en eso. Si el fin bueno, segar el prado, quién de los tres socios lo haga no debería ser importante.

¿Funcionaría mejor el gobierno con otro reparto de competencias?, ¿no tiene tentación de aquello de Gabino de Lorenzo de 'menear el cubo de los caracoles'?

W. L.: ¿Qué es eso?

De Lorenzo, al parecer, se refería así a cuando quitaba y ponía competencias a sus concejales... ¿No ha tenido la tentación de retirarle la delegación a alguno? Es una prerrogativa suya como alcalde.

W. L. Cosas de las que hiciese él, mejor casi ninguna (ríe). Hay temas de Participación, perdón por el ejemplo Ana, que son transversales. Es imposible dividir concejalías. Lo importante es la coordinación y en eso cada vez estamos mejor, nos conocemos mejor.

C. P.:Las penurias nos han cohesionado. Las sentencia de Villa Magdalena...

W. L: O las del plan de empleo...

A. T.: A pesar de las dificultades hemos conseguido que no repercutan en la ciudadanía, que no afecte a las personas. O con la Recaudación que, pese a todas las trabas, hemos conseguido devolverla a lo público y ahorrar 4 millones de euros.

Tendrán dos años para invertir el remanente.

A.T.: Tenemos que coordinar bien las obras y llevar un seguimiento férreo. A lo mejor no en los plazos que querríamos, pero los compromisos que adquirimos los cumplimos.

W. L.: Para cualquier proyecto necesitamos seis meses mínimo, tenemos un problema.

C. P.:La falta de personal es el máximo motivo de discusión entre nosotros...

W. L.:Intentamos todo, pero solo tapamos agujeros. Mientras nos limite la tasa de reposición...

A. T.: Han sido 24 años de políticas en favor de lo privado, desmantelando el Ayuntamiento.

W. L.: Hay solución, la hay. Tenemos un superávit del 20% todos los años, con solo el 5% se solucionaban los problemas de personal. Pero no nos dejan.

Afrontan un cambio decisivo, una revisión del PGOU que es una enmienda a la totalidad del modelo de ciudad actual.

A. T.: Queremos un Oviedo más cercano, más saludable. Un modelo de ciudad más sostenible.

Han logrado pactarlo con Ciudadanos, ¿no sería deseable hacerlo con el PP también?

C. P.:Han sido 24 años del Oviedo de los promotores, no de las personas. Si su política hubiese sido otra, a lo mejor se habría podido consensuar algo.

W. L.: En El Cristo o en La Vega, no hicieron nada. La fábrica se cerró en 2012 y no hicieron nada.

¿En estos dos años alguno ha mantenido una reunión o tomado un café con Caunedo?

C. P.: ¿Para qué?

Bueno, es el portavoz del principal grupo de la oposición.

W. L.: El que ejerce es Gerardo Antuña, es el portavoz de facto. Caunedo no ejerce. Nunca lo vemos, (a Ana Taboada), ¿tú lo ves?

A. T.: No, tampoco vino al último Pleno...

W.L: A parte tiene un problema importante, está en una situación complicada, digo políticamente.

A. P.: Esa Pasión por Oviedo debería llevarle a implicarse en las negociaciones por La Vega.

¿Saldrá el expediente de Villa Magdalena?

W. L.: Hemos hecho nuestro trabajo. Había cosas irregulares y teníamos que actuar. Nombramos un instructor y un secretario y hasta ahí.

C. P.: En Villa Magdalena no hubo ninguna división, fuimos todos a una.

A.T.: Teníamos claro que no puede ser el pueblo de Oviedo el que pague la absoluta negligencia de unos gobernantes que han hecho que pasara de dos a 60 millones.

C. P.: No podíamos dejar pasar esta oportunidad y convertirnos en unos cómplices.

Si el Supremo no admite el recurso habrá que pagar 18 millones por el Calatrava...

A. T.: Me entristece bastante como el otro día, Gabino de Lorenzo sacaba pecho de la obra de un arquitecto polémico y de una operación en la que hemos perdido el mejor suelo público en Buenavista y El Vasco y aún la ciudad tenga que pagar por ello. Me gustaría que el proceso Penal hubiera sido más valiente.

Los problemas con los jueces, se los dejamos al alcalde.

W. L.: Vamos, a cualquier ciudadano y más a un alcalde, si no le cabrea que, en vía judicial, a este Ayuntamiento se le haya generado solo el año pasado 60 millones de euros de deuda. Y encima ahora se plantea que tenga que pagar otros 18.