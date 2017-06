Torres y coronas en el móvil

Una 'bruja de noche', unos cuantos 'pekkas', un rey levantando pulgares y unas torres a las que derribar fueron algunas de las palabras que ayer resonaron en el Auditorio Príncipe Felipe de Asturias. Lo fueron porque allí de disputó 'The First', el primer torneo de 'Clash Royale' organizado en Asturias de la mano de la Asociación de Gamers de Asturias (AGAS).

Los que conocen este videojuego, sólo disponible en dispositivos móviles, no necesitarán explicación alguna. Los profanos en la materia, las necesitarán todas para entender como este juego 'on line' ha sido capaz de generar más de cien millones de descargas. «Es el deporte electrónico de moda», aseguró Luis Fernández, director de 'Wild Bulls Gaming', uno de los equipos participantes en el torneo.

Un campeonato que ayer reunió a dieciséis equipos de toda España pero que no cumplió con las expectativas con las que se presentó el pasado jueves. El concejal de Economía y Empleo, Rubén Rosón, auguraba una participación de más de 1.500 personas. Físicamente no se lograron, porque la sala donde se disputaron las partidas no llegó a llenarse en ningún momento.

Eso cuantitativamente porque cualitativamente el evento reunió a los principales equipos y jugadores de 'Clash Royale' de toda España. «Han venido equipos de prestigio mundial como 'Movistar Riders'», apuntó Alfonso Rodríguez, más conocido como 'Forso CN', organizador del evento. El éxito de este 'e-sport' o deporte electrónico radica en la rapidez de sus partidas. Un juego de estrategia a través de cartas, algo así como una partida de ajedrez animada.

En el campeonato de ayer el tiempo máximo por partida fue de cinco minutos. Pasó de ronda el equipo que logró ganar dos de tres partidas y se repartieron tres mil euros de premios. Además del campeonato, hubo mesas redondas con 'youtubers' como 'Whithzack' con dos millones de seguidores o 'stands' en los que se rememoraron clásicos de los videojuegos como 'Super Mario Bros' y su mítica Nintendo NES.