Ciudadanos insiste en que el objetivo del Principado en El Cristo «es hacer caja»

La polémica continúa. El concejal del Grupo Municipal de Ciudadanos, Luis Zaragoza, insistió ayer en denunciar que el único objetivo que persigue el Principado en la reordenación urbanística de los terrenos de El Cristo «es hacer caja». El edil recalcó que el estudio de viabilidad encargado por la administración regional a Sogepsa en 2015 así lo recoge, cuando apunta que la «operación» culmina «con la comercialización de los solares residenciales y comerciales».

En respuesta a las afirmaciones en sentido contrario - «El Cristo está blindado a la especulación»- de Ignacio Fernández del Páramo, Zaragoza apunta que «el concejal de Urbanismo demuestra ser tan ignorante como el resto del tripartito, ya que no se entera de que para que en El Cristo se sigan manteniendo usos públicos no es necesaria la desafectación de los terrenos», como argumentaba aquel. Bastaría, señala Zaragoza, realizar una mutación demanial, «que permitiría que los usos sanitarios de esos terrenos pasasen a ser de otro tipo, pero siempre manteniendo su carácter de bien público».

La desafectación, que el Principado pretende para los terrenos, es el trámite por el cual un bien demanial, público, pierde esa condición. Los bienes públicos -ejémplos son el dominio hidráulico o de costas y los inmuebles de servicios, como los hospitales- son inalienables (no se pueden vender), inembargabilidad (no puede ser embargable) e imprescriptibles (no puede obtenerse su propiedad por usucapión, ocupación consentida). Con la desafectación, pierden esas tres características y pasan a ser bienes patrimoniales, que sí se pueden vender.

Zaragoza sostuvo que si lo que se pretendía era modificar los usos de los terrenos, que lógicamente ya no van a albergar un hospital (tenemos uno nuevo y sin licencia desde hace tres años), no es necesaria la desafectación. Basta hacer una mutación demanial, el proceso por el que se puede alterar el titular de un bien público, pero también adscribirlo a un fin o servicio público distinto. «No perderían su carácter de bienes de dominio público que es lo que van a perder cuando se concluya el proceso de desafectación», alertó el concejal. «Tanto el Principado como el Ayuntamiento, que actúa en este asunto como un dócil e ignorante colaborador del Gobierno socialista, saben que esta 'operación', así se denomina en el propio estudio de viabilidad», recalcó Zaragoza, «tiene un único final que es el de comercializar esos terrenos, hacer caja y nada más, no se obliga a las Administraciones a nada más».

«Montaje»

El concejal insistió en que «todo el montaje de los procesos participativos y el concurso de ideas para El Cristo no es más que un fraude». «Tanto en la documentación del concurso de ideas como en el protocolo firmado entre el Principado y el Ayuntamiento figura claramente que la intención es vender al mejor postor y nada más», dijo Zaragoza.

De momento, lo que hay son seis proyectos presentados al concurso internacional de ideas para reordenar el espacio que el Principado abrió en abril. Los seis debían tomar como bases para sus propuestas las conclusiones de los procesos de participación ciudadana y el estudio de viabilidad de Sogepsa, un documento que prevé el derribo del Hospital General y la Residencia, un aumento de la superficie constuida del 50%, hasta los 322.000 metros, usos comerciales, residenciales y dinero para el Principado. En el mejor escenario, 18 millones de euros de beneficios.