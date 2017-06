Freno, otra vez, a la grada de animación del Tartiere

El PP presentó una proposición plana. El debú de Francisco García en el Pleno, para pedir un apoyo al FondoNorte 1926, la grada de animación que impulsa Symmachiarii con el plácet del club. «Llevan esperando una respuesta desde el mes de octubre», sería «una mínima remodelación» y cuenta con el visto bueno de los responsables de seguridad.

No pasó. Ana Rivas sostuvo que «no está en nuestras manos», que la propuesta «nos la presentaron en marzo» y que son los técnicos los que «nos dicen que no es posible estudiarlo por separado» de la sectorización general del campo, «aunque si puede ser posible ejecutarlo por separado». La urgencia decayó, pero no el malestar. Se oyeron gritos de «mentiroso» dirigidos a Villacampa o Rivi, que habrían comprometido su apoyo a la proposición, pero ayer no lo refrendaron.