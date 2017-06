El Ayuntamiento gana la primera sentencia del Plan de Empleo de 2016

El Ayuntamiento ha ganado y ha perdido a la vez la primera demanda de un contratado dentro del Plan de Empleo de 2016. Perdido, porque el fallo del Juzgado de lo Social Número 3 de los de Oviedo condena al Consistorio y declara «improcedente» el despido de este trabajador al finalizar el pasado 31 de marzo el Plan de Empleo Local del año pasado, pero con un matiz importante que ha llevado a un optimismo cargado de prudencia al equipo de gobierno. El concejal de Personal, Iván Álvarez, expresó su satisfacción por el fallo y su confianza en que «las garantías que establecimos» para poder sacar adelante el programa de inserción laboral se vea ratificadas en futuras sentencias, ya que de ser así «y sin lanzar las campanas al vuelo, el modelo que aplicamos en Oviedo podría extenderse a toda Asturias».

¿A qué se debe el optimismo si la sentencia declara improcedente la extinción del contrato como sucedió con los 119 del plan de 2015, el último convocado por el PP, que conllevaron indemnizaciones millonarias en euros? La razón es que la magistrada María de los Ángeles Andrés avala el modelo de contrato empleado y su gestión. Ante la avalancha de reclamaciones y pleitos perdidos, el equipo de gobierno dudó si mantener el Plan de Empleo, al que prácticamente todos los ayuntamientos asturianos renunciaron por los problemas legales. Decidió mantenerlos, hacer un nuevo intento, el entender que no se podía renunciar a fondos públicos para la inserción laboral con un 18% de paro.

Para ello diseñó un plan: todas las contrataciones serían temporales por obra y servicio, para tareas específicas no estructurales y se hizo responsables del cumplimiento de las condiciones a los correspondientes jefes de oficina o servicio. La jueza entiende que el Ayuntamiento acertó. «El contrato identifica y describe concreta y precisamente su objeto contractual o la obra o servicio determinado que le sirven de cobertura», señala el fallo. El demandante fue «contratado para digitalizar o convertir en soporte digital planeamientos urbanísticos ya terminados» y «realizó sólo tareas propias del objeto contratado y no fue empleado en otras distintas, según declararon los testigos», una arquitecta municipal y un topógrafo. No hubo fraude contractual alguno, concluye la magistrada.

Sin embargo, hubo otras circunstancias que han determinado que su despido fue improcedente. En concreto, la baja de un compañero del Plan de Empleo contratado pra la misma tarea impidió acabar la digitalización. Solo se hizo el 60% de lo previsto. La magistrada entiende, por tanto, que aún repartiendo la labor a la mitad entre ambos empleados, esta no se puede dar por concluida a la fecha de finalización del Plan de Empleo, el pasado 31 de marzo.

Además, señala que aunque haya conversaciones, según los testigos, con una empresa externa para finalizar los trabajos, este extremo no está claro y tampoco puede justificarse el fin de un contrato de obra y servicio porque «el Ayuntamiento, no rematados los trabajos, decida externalizarlos con una empresa ajena y no concluirlos con el personal contratado». Por esta razón da al Consistorio cinco días para decidir si readmite al trabajador, en las mismas condiciones y hasta que concluya su tarea temporal o termina la digitalización por medios externos e indemnizarle por su despido con 1.552,93 euros.

El optimismo prudente se extendió ayer entre el equipo de gobierno. De un lado, puede que la fórmula permita salvar el Plan de Empleo Local del año pasado y el que está ahora en marcha con 121 trabajadores para abrir y señalizar sendas en el Naranco; de otro, pone fin momentáneo a una racha negativa de sentencias en lo laboral. También queda la satisfacción de que el esfuerzo de las concejalías de Personal y de Empleo y del entonces director general de Interior, Camilo López,-pese a las reticencias de muchos compañeros a responsabilizarse del cumplimiento de las condiciones de los contratos- puede haber valido la pena. «No queremos echar las campanas al vuelo».