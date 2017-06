La oposición dice que López «sacrifica» a los ciudadanos para mantenerse en el gobierno

Cinco horas de Pleno áspero, denso y con bronca final con los vecinos dan para varias lecturas. PP y Ciudadanos cargaron ayer con dureza contra el alcalde, Wenceslao López, al que acusaron de «sacrificar» y dejar de lado a los vecinos a cambio de mantenerse en el gobierno y salvar su estabilidad. Lo hicieron después de que el regidor rechazase la intervención en la sesión de antes de ayer de varios colectivos críticos -algunas asociaciones de vecinos, la plataforma de por una Vivien Digna de Ventanielles o el grupo Symmachiarii- pero permitió en cambio las de otros como los afectados del IES de La Corredoria o los trabajadores de Madison, la empresa de atención telefónica de Liberbank.

Desde el equipo de gobierno, el concejal de Economía, Rubén Rosón, redujo la bronca a que, «por primera vez, el PP se trabajó bien un Pleno», trayendo a la sesión «a los exalcaldes de barrio del PP» que protagonizaron la mayor parte de la bronca, llegaron a amenazar con quedarse en el salón de Plenos y uno de ellos empujó a edil. Rosón, sin embargo, está convencido de que a los populares no les salieron las cosas como pretendía: «Buscaban provocar un escrache y dividir al equipo de gobierno». No hubo ni lo uno ni lo otro. El tripartito ganó todas las votaciones y la promesa de una reunión en la que revisar la situación de los distritos y los presupuestos participativos abortó la ocupación del salón de Plenos.

Rosón destacó, en cambio, que el PP «se ha rendido» y no hace oposición a la política económica del gobierno local, aunque admitió que los dos asuntos de la sesión -un plan económico financiaron sin ajustes y la reinversión de parte del remanente en nuevas obras por 8 millones- «quedaron tapadas» por el desarrollo de la sesión.

Otras fuentes del equipo de gobierno creen que se debía haber aceptado la urgencia de algunas de las proposiciones del PP, aunque solo fuera para hacer más visible la utilización partidista por parte de los populares de algunas de las reclamaciones vecinales. También para poder intervenir y debatir desde las ventajas que otorga el reglamento a los grupos y no solo rechazar su urgencia. También que más voces defendiendo la postura del equipo de gobierno «habría ayudado».

Para el portavoz del PP, Agustín Iglesias Caunedo, «el tripartito dice 'no' a los ovetenses a iniciativas que mejorarían las condiciones de vida de los ovetenses». Su portavoz adjunto, Gerardo Antuña, acusó ayer al alcalde de «sectarismo» por negar la palabra a los colectivos allí presentes y criticó su forma de presidir las sesiones: «Cada una de sus intervenciones en la dirección de los plenos municipales se convierte en una demostración de sectarismo, en la que no parece importarle atacar al PP, ni lo que es peor, a los vecinos», señaló.

Insistió en las proposiciones presentadas ayer por urgencia por su grupo no eran otra cosa que demandas de distintos colectivos. Temas que iban desde mejoras en el colegio de Educación Especial de Latores a la grada de animación del Tartiere, la mejora del consultorio médico de La Manjoya o las críticas a los distritos, planteadas por Ciudadanos. «El alcalde tiene la potestad de conceder la palabra a cuantos colectivos la soliciten fuera del orden del día, pero no, él prefiere acallar las críticas de aquellos que no comulgan con las formas de gobernar de este tripartito», remató Antuña.

Acusó a López de permitir intervenciones insultantes de Rosón y ser «implacable» con los concejales de PP y Ciudadanos «a los que niega los turnos de palabra, o se la retira en sus intervenciones apelando a unos criterios de tiempos que sólo sirven para la oposición».

La palabra y la cordura

Por Ciudadanos Luis Zaragoza anunció que seguirá preguntando cuál es la competencia del edil de Deportes que le permite denegar el acceso de un concejal a una instalación municipal en vista de que el alcalde se limitó a «establecer concejales de primera y de segunda», recalcó su portavoz, Luis Pacho, «preocupado» por la deriva del gobierno. «Han sacrificado a la gente en aras de la estabilidad de su gobierno», sostuvo y puso como ejemplo la proposición de Somos para reclamar al Estado y el Principado, respectivamente, el puente de Nicolás Soria y la pasarela entre las estaciones de tren y autobús. «Era un texto claro que íbamos a apoyar. Hasta el PP pensaba votarla, pero en lugar de eso aceptaron una enmienda del PSOE que la deja en nada», resumió y se preguntó: «¿Qué habría hecho Somos si presentamos como enmienda en el Pleno el texto original de su propuesta? Eso es primar la estabilidad de su gobierno, sus intereses; por encima del de los vecinos», resumió.

Cinco horas de Pleno dan para mucho. El día que Wenceslao López cumplía dos años justos como alcalde, le tocó bailar con la más dura. Lo hizo casi solo y no lo hizo bien, asumen hasta fuentes socialistas. Mejoró, dicen, cuando bajó del estrado tras la sesión y habló con los vecinos para emplazarlos a una reunión con Taboada, ausente desde las ocho para coger un vuelo y acudir al debate de la moción de censura.