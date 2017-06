«Mi sobrino tenía plena disposición del dinero porque todo iba a ser para él»

Un poder verbal así entendido, o mal entendido, una agria disputa familiar por una herencia anterior y 200.000 euros de una anciana tía, llevaron ayer al banquillo de los acusados de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial a F. M. B.

La anciana no declaró ante el juez ayer en Oviedo sino el 20 de septiembre de 2016 en Baracaldo. Con dificultades propias de su avanzada edad, en la transcripción pasa de decir que dijo a su sobrino: «ni se te ocurra sacar dinero de la cuenta», a no querer mantener un proceso contra él y a que su «sobrino sí tenía un poder de disposición pleno porque ella pensaba que no pasaría nada porque todo iba a ser para él». Un hecho que beneficiaría al procesado.

Los hechos que se trataron de esclarecer se remontan a 2011, cuando el tío del acusado falleció tras una larga enfermedad y dejó viuda a su mujer, que ahora tiene 93 años. La acusación y el ministerio fiscal intentaron probar que el acusado se aprovechó de su relación de cercanía con la pareja y concretamente con la mujer, para disponer a su antojo del capital de la señora.

La vista oral comenzó con la incorporación al sumario del último testamento que se conoce de la anciana, que data de 2014 y que beneficia al acusado y a otra sobrina. Ambos, pues la sobrina declaró como testigo de la defensa, conocieron ayer esa circunstancia. En el previo de 2011 solamente figuraba él como heredero. La testigo aludió a una conversación con su tío en la que éste le reconocía que todo iba a ser para su sobrino.

De las declaraciones del acusado y los testigos se desprende que él mismo y su familia habían cuidado al hombre y después a la mujer. Eso, según la defensa, incluiría administrar el patrimonio de ella en virtud de un «poder verbal» que le otorgaba acceso a las finanzas de ella. El acusado afirmó que «esto no hubiera pasado si hubiera tomado precauciones, sólo soy un paisano normal».

Entre Santurce y Oviedo

La señora al enviudar alternó temporadas en Santurce con otras en Oviedo donde vivió alquilada en dos pisos diferentes. Antes, las cuentas de los cónyuges en un BBVA y un Santander de Santurce se cerraron para abrir otras dos en las que solo figura la ella como titular. A estas operaciones bancarias le acompañaba su sobrino y se habilitó la operativa online pese a que la señora nunca la había utilizado.

Una vez en Oviedo abrieron otra cuenta en una sucursal del banco Sabadell. En esa cuenta el sobrino aparece como autorizado. El testigo de parte, trabajador de la sucursal, afirmó que «la señora le iba a poner como titular pero que le recomendó no hacerlo». No hubo objeción por parte del acusado que reconoció que no trajo todo el dinero de Santurce a Oviedo por motivos fiscales, algo que también le recomendaron en el banco. De esa cuenta dependía una tarjeta. La acusación sostiene que los cargos a crédito fueron disfrutados por el acusado en perjuicio del patrimonio de su tía que cifra en más de 200.000 euros.

Desde febrero de 2016 la nonagenaria vive en Santurce y ha sido diagnosticada demencia senil. Una sobrina nieta es su tutora legal. Tutora que revocó los poderes del acusado ante notario. Ayer declaró por videoconferencia y trató de explicar una traumática vuelta de la anciana a su casa. Con llamadas de anónimos o a deshoras de la propia señora.

Durante el juicio se aludió a una herencia anterior, motivo de inquina entre familiares. La acusación rebajó la petición de pena tras la prueba practicada.