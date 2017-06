Tampoco por Corpus se verán esta años las caras el Cabildo y la Corporación. Después de que en Semana Santa no se celebrase el también tradicional Caldo de Ramos, la Iglesia ha alegado problemas de agenda para no aceptar la invitación del alcalde, Wenceslao López, para compartir las fresas con nata que 'tocaban' mañana. Pero estos dos desplantes no han molestado al alcalde. El regidor aseguró ayer que las relaciones entre ambas instituciones se mantienen igual que siempre, ya que su objetivo es mantener «el diálogo y la buena vecindad».

«Las relaciones con el Arzobispado en absoluto están rotas. Nosotros somos pacíficos y a pesar de que la Iglesia no cumpliese con la cita de abril, esperamos que dentro de un año nos inviten. Aunque si no lo hacen, tampoco pasa nada». Asimismo, criticó que lo que en un principio era una invitación para tomar un caldo y comer unas fresas «degeneró en una comida en Trascorrales que era pagada por las arcas municipales». «Nosotros recuperamos el origen de la tradición y a pesar de que la Iglesia no pudo cumplir esta cita, porque ese día tenía su casa ocupada, les hemos invitado» para cumplir la costumbre de Corpus.

Reunión con Cospedal

El equipo de gobierno no solo tiene estos días un frente abierto con el Cabildo. También están las aguas revueltas con el Ministerio de Defensa. La cartera liderada por María Dolores de Cospedal no está dispuesta a ceder los terrenos de la antigua fábrica de armas de La Vega, a pesar de que el equipo de gobierno lleva meses insistiendo en ese asunto.

Para Wenceslao López esta postura es «agresiva» para el municipio y espera que el gobierno liderado por Mariano Rajoy la reconsidere. «El 12 de julio nos reuniremos con ellos (con el Ministerio) y esperemos que en este tiempo el Partido Popular de Oviedo diga a sus colegas que, lo más beneficioso, es el uso público de esos suelos. Esperemos que finalmente Defensa no elija la guerra contra Oviedo».

En un tono mucho más crítico se mostró la primera teniente de alcalde, Ana Taboada. Recordó que el «urbanismo, el planeamiento y la conservación de este área es competencia municipal» y cree que no es posible establecer una «decisión unilateral» . «Es necesario que se establezca con el Ayuntamiento. Es mentira que no tengamos un proyecto para la zona porque hemos presentado un plan que ha sido elegido por la Unión Europa», clamó, en declaraciones a los medios momentos después de que María Antonia Is Piñera recibiese la Medalla de Bronce de la ciudad.

Por su parte, la portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida, Cristina Pontón, lamentó que el objetivo del gobierno nacional es «alargar los plazos y no dejar desarrollar nuestro plan estratégico».