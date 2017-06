Toña Is, una «poli-deportivo»

Hay muchas formas de presentar a María Antonia Is Piñera. Una es a través de su carrera profesional en el servicio de la Policía Local. Otra por sus logros deportivos y también por su lucha por la igualdad entre hombres y mujeres. Ha sido la primera seleccionadora de fútbol de este país, ha vestido 34 veces la camiseta internacional de la selección española; en 1997, quedó tercera en la Eurocopa, entre otros tantos logros. Ayer, el Ayuntamiento reconoció todo ese esfuerzo y le entregó la Medalla de Bronce de la ciudad, propuesta por Ciudadanos, por «representar la imagen de muchas deportistas y por haber logrado romper barreras» en un mundo que hace años era solo para hombres, según comentó el alcalde, Wenceslao López a lo largo del acto de distinción.

Al salón de plenos acudieron familiares, amigos, compañeras del mundo del fútbol y más de la mitad de la Corporación municipal. Faltó el jefe de la Policía Local, José Manuel López, pero Toña Is, tal y como la conocen sus allegados, estuvo acompañada por varios de sus compañeros de trabajo con los que ha compartido mil y una aventuras. «No han podido venir los 300 agentes que estamos en el cuerpo, alguien tiene que estar a pie de calle», ironizó para a continuación agradecerles que le hayan cambiado más de un turno «para hacer lo que más me gusta: jugar al fútbol».

Calificó, asimismo, el día de ayer «como el más importante de mi vida porque soy vecina de Oviedo y a la vez funcionaria del Ayuntamiento». «Este es un premio al esfuerzo, la constancia y superación», dijo emocionada. Tanto, que durante la lectura de su discurso tuvo que pararse varias veces para poder tragar saliva y seguir leyendo el texto que se había preparado.

Tuvo palabras de agradecimiento para las personas que le han acompañado a lo largo de su carrera deportiva y también para su familia. Argumentó que sin ellos nunca habría conseguido sus objetivos, ya que este es un deporte donde los personalismos están fuera de lugar y que tanto su marido como su hija «son los verdaderos sufridores» de tantos meses de ausencias.

Sus inicios

Las primeras veces que Toña Is jugó al fútbol no lo hizo en un campo como el Tartiere, el Santiago Bernabéu o el Camp Nou. Su amiga, vecina y la persona que le animó a jugar a este deporte, Ana Fernández Lacalle, recordó que los primeros partidos que disputaron fue en barrizales: «¿Hay algo más bonito que ducharse con agua fría, cambiarse en un almacén o jugar en el barro? Al principio éramos como el ejército de Pancho Villa». De igual forma, definió a Toña Is como una «poli-deportiva porque es a la vez agente de la Local y ha dedicado media vida al deporte».

Y también tuvo palabras para recordar que cuando ella se animó a formar un equipo de fútbol femenino hubo más de uno que le dijo que «estaban mejor fregando platos».