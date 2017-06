Arranca la temporada de piscinas

Con la apertura de las piscinas de verano se da comienzo oficialmente a la temporada estival. A pesar de que el tiempo no acompañó ayer, hubo a quien los nubarrones no le echaron para atrás a la hora de darse el primer chapuzón. Andrea Blanco y sus dos hijos fueron los primeros en bañarse en las «frescas» aguas de las instalaciones de San Lázaro, «para relajarse después del cole». Enseguida llegaron Oliver Martín y Enyel Gómez, que no tardaron ni un segundo en lanzarse al agua. «Empezamos hoy pero volveremos durante todo el verano», dijeron ambos.

Por su parte, los encargados y socorristas de las piscinan esperan que el sol atraiga a un mayor número de usuarios. «Mucha gente viene sobre todo a tomar el sol, y estando así es imposible. A ver si mejora el fin de semana», manifestaron.

Lo que se mantiene estable un año después es la tabla de precios: 1,35 euros por cada niño de hasta 16 años y 2,25 euros por adulto, con posibilidad de adquirir bonos y realizar cursillos en ambas franjas de edad. El horario de apertura de las instalaciones es de 11 a 20 horas entre semana, y a partir de las 11.30 y hasta la misma hora los sábados, domingos y festivos. Hay nueve piscinas en Oviedo para disfrutar, incluyendo la zona rural.

Dos millones

El pasado ejercicio, casi cincuenta mil personas disfrutaron de las piscinas municipales, según datos municipales, una cifra que la Concejalía de Deportes quiere superar. La piscina del Parque del Oeste figura entre las más concurridas.

Las instalaciones deportivas en general sumaron 2.232.545 usuarios, con el equipamiento de Azcárraga con más el más demandado. Le sigue el Go Fit y el Palacio de los Deportes.