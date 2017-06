La Audiencia archiva definitivamente la causa penal por la muerte de Eloy Palacio

Ninguno de los mandos de Bomberos que intervinieron en el operativo del incendio del número 58 de la calle Uría en abril de 2016 , tendrá que responder de la muerte, durante las últimas tareas de extinción, del bombero Eloy Palacio Alonso. En un auto de cuatro folios, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial desestima los recursos de la familia del fallecido y de la acusación particular contra la negativa de la jueza de Instrucción a reabrir el caso tras el informe entregado por la Policía Científica sobre el siniestro el pasado 4 de abril.

La pericial de la Policía, que resume en más de cien folios la investigación sobre lo sucedido en el incendio, «no aporta ningún elemento relevante», señala la Audiencia que haga necesario revisar el auto en el que confirmó el archivo de la causa, ya en octubre y, de nuevo, después en enero. Es más, reprocha a los recurrentes no haber entendido aquellos. «El objeto de la causa no ha sido un incendio en abstracto, el hipotético déficit en el suministro de hidratantes o en la solidez de las estructuras, antes del fatal evento, no guardan relación de causa a efecto con los lamentables resultados personales», expone y apunta, citando el informe policial, que «quienes no hicieron la 'valoración adecuada del riesgo de colapso de estructura' fueron los propios accidentados».

El informe de la Policía Científica señala varias deficiencias durante las tareas de extinción, desde la falta de agua y bocas de incendio, que no hubo una «supervisión adecuada» del operativo, permitiendo a los bomberos, incluidas las víctimas y el entonces jefe del servicio subirse a la estructura del inmueble varias veces, y que se valoró «erróneamente que el peligro existente en el lugar había descendido». También apuntaba que tanto Eloy Palacio como su compañero Juan Carlos Fernández 'Cuni', que resultó herido leve, estaban tan agotados después de horas sin relevo que no pensaban con claridad. Una causa probable de que «asumieran un riesgo completamente innecesario» y bajasen a la cornisa del edificio que se desplomó arrastrándolos, cuando «debieron limitarse únicamente a evitar la propagación del fuego».

La Audiencia, sin embargo, señala que «no cabe confundir lo fundamental con aspectos puramente accesorios», como «el tiempo que permanecieron los accidentados trabajando en el lugar que se reveló de gran riesgo, pues fueron aquellos quienes no regresaron inmediatamente a la cesta izada por el brazo articulado». «Si se encontraban fatigados este factor pudo contribuir a su propia decisión errónea, pero no genera responsabilidad penal».

El abogado de la familia, Francisco Pérez Platas, calificó el auto como «una derrota» porque se agota todas las posiblidades en vía Penal. «Salvo que aparezca una prueba nueva, y que sea mejor que el informe de la Policía, no tenemos más posibilidades de luchar. Ya he comunicado la situación a la familia», comentó con un tono de voz de vencimiento.

Derrota porque desde que se inició la causa, tanto la Fiscalía como el Juzgado de Instrucción número 2 y la Audiencia Provincial no se han posicionado nunca a favor de la familia. Ni siquiera para aceptar la práctica de nuevas diligencias de investigación . A finales de julio de 2016, el Fiscal pidió el archivo de la causa. Lo hizo después de escuchar qué pasó este día por la boca de Juan Carlos Fernández Granda, los jefes del servicio de Bomberos: José Manuel Torres, Juan José Puente y Luis Díaz Montes, los inspectores de trabajo y los representantes del equipo de gobierno Wenceslao López y Ricardo Fernández. Y nada se ha movido en favor de la familia desde entonces.

