Archivada la demanda del PP contra la concesión de los chiringuitos mateínos

En octubre, los once concejales del Partido Popular presentaron en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 6 de Oviedo una demanda por la adjudicación de los chiringuitos en las fiestas de San Mateo de 2016. Alegaban que la ocupación de diversas vías y su posterior modificación se habría realizado sin un concurso público ni un sorteo y habría constituido una delegación de competencias administrativas a una asociación privada, tal y como es la Sociedad Ovetense de Festejos (SOF). Ahora, la magistrada Belén Alicia López López, dada la fecha de interposición del recurso, ha archivado esta denuncia porque afirma que en este asunto no existe un interés judicial. Argumenta para ello, que el ámbito de actuación de esta jurisdicción solo resuelve controversias y no hacer meras declaraciones doctrinales sobre un acto administrativo.

«No cabe entender el proceso contencioso-administrativo como mecanismo para anticipar respuestas para pleitos hipotéticos y futuros, sino como un cauce para resolver controversias reales y actuales». Dice, igualmente, que no se puede comparar la ocupación de un espacio público de un chiringuito con el de una terraza y cree que la tramitación de las licencias de ocupación para los festejos de este año deben de estar en tramitación o su concesión ya ha sido dada.

«Cruzada»

El edil de Cultura pide al PP que deje de «enfangar y boicotear» San Mateo

Ante esta situación, el concejal de Cultura de Oviedo, Roberto Sánchez Ramos, calificó la actuación del Partido Popular como una «cruzada» y añadió que de nuevo la justicia les vuelve a dar la razón. «Resulta lamentable y triste el empeño del principal grupo municipal de la oposición por enfangar y boicotear las fiestas de la ciudad. Parece que San Mateo solo les gusta si les sale rentable y si no es así su única estrategia es el acoso y derribo. Espero sinceramente que este año sean capaces de reflexionar y ayudar a que las fiestas de todos y todas las ovetenses sean un éxito como lo fueron el año pasado».