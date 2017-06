Bache en Ciudad Naranco

María de los Ángeles González escribe por tercera vez para reclamar el arreglo de los baches en las aceras de Ciudad Naranco. En concreto, menciona el paso de la esquina entre Torrecerredo y Augusto Junquera. «Hace unos meses, la silla del carrito de mi hija quedó atrapada y volcó. Pensé, sinceramente, que la niña se había matado por el golpe, pero hubo suerte y salió ilesa de milagro. Yo me raspé toda la rodilla y se me rompieron las gafas, pero después del susto eso no es nada. Ayer vi a otra madre que se le enganchaba la rueda. Pido al Ayuntamiento que lo arregle ya».