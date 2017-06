Oviedo cambiará su modelo de mobiliario urbano para modernizar «la imagen de 1850»

En 2003, Fernando León de Aranoa arrasó en los Goya con 'Los lunes al sol'. Santa, José Suárez o Lino sentaban sus frustraciones y sus miedos en un banco bajo los rayos del astro rey. Eso es cine, social, verosímil, pero ficción. «Al sol no aguanta casi nadie», dice el concejal de Urbanismo, Ignacio Fernández del Páramo, y añade que «tenemos muchos bancos al sol», colocados en zonas sin sombra. Pero no es el único fallo que encuentra su concejalía al mobiliario urbano de la ciudad, a esa mezcla de farolas isabelinas, papeleras cilíndricas que invaden aceras, indicadores y bancos de madera y forja que llenan calles y plazas. El Ayuntamiento quiere cambiar el modelo «por uno más moderno, que no dé la imagen de que la ciudad sigue en el año 1850», pero que también sea más barato y, sobre todo, útil que «sirva para crear ciudad, tejer relaciones sociales».

No se trata tan solo de poner bancos de diseño. El edil pone como ejemplo La Escandalera, donde la gente se apelotona en el banco corrido de piedra más próximo al tráfico y sus molestias, pero que tiene sombra durante más horas, mientras que, enfrente, quedan vacíos al sol, los tres bancos de madera. Hay más: la plaza de la Catedral es, en su opinión, el espacio público más «hostil» y, por ello, infrautilizado de la ciudad. Una hilera de bancos se alinea de espaldas a los palacios barrocos y en el resto, nada. Un sitio que debería de bullir de vida, de niños jugando o de conversaciones espontáneas entre ciudadanos y visitantes ni siquiera facilita esto último, con los bancos separados varios metros entre ellos. «Cuando era guaje, jugaba mucho en la plaza Porlier. Todavía estaban la fuente y los jardines, yo creo que se disfrutaba más que ahora que es una plaza dura y sin demasiados atractivos», recuerda como contrapunto Fernández del Páramo.

El cambio de modelo se hará a través de dos programas. Una primera partida servirá para la adquisición de mobiliario móvil, de piezas que permitan «a los ciudadanos interactuar con su entorno. Tenemos un modelo de 'ciudad dura' y de lo que se trata es de permitir a los ciudadanos crear vida en las plazas y tejido social» o, con un ejemplo, coger y enfrentar dos bancos y colocar una mesa para jugar al dominó, para charlar o para merendar.

Los barrios podrían tener distintos tipos de mobiliario según sus características

Bancos móviles y en zonas con sombra y nuevas papeleras algunos de los cambios

El anterior equipo de gobierno ya había iniciado un plan para instalar lámparas led

En el último contrato, el Ayuntamiento pagó 342 euros por cada papelera

El concejal no se decanta por ningún modelo: «Hicimos, para el parque del Truébano, una colaboración con la Escuela de Arte, pero ahora necesitamos elementos que puedan tener un uso temporal y ser trasladados después a otro espacio público». Las posibilidades son muy amplias, puede haber piezas que sirvan para montar eventos, conciertos o practicar deportes y que después puedan usarse en otro barrio o en otra zona.

El cambio profundo

A más largo plazo y en colaboración con el Colegio de Arquitectos, el Ayuntamiento definirá su nuevo conjunto de mobiliario urbano y lo hará empezando por El Antiguo. «Tenemos problemas con la normativa de accesibilidad», explica el edil. La misma norma que aprieta a las terrazas, la que obliga a dejar un itinerario accesible, un pasillo de metro y medio hasta las fachadas, fuerza al Ayuntamiento a hacer algo con las papeleras, pero también con postes indicadores y señales que deben dejar despejado el camino en 2019.

Además, el modelo actual «es caro». En el último contrato, el Ayuntamiento pagó cada papelera a 342 euros. También de mantener, ya que para su limpieza hay que extraer la cesta interior y tratarla con agua a presión.

Fernández del Páramo muestra su interés por ciudades que han decidido emplear diferentes tipos de mobiliarios en cada barrio a partir de un catálogo común y en el que los vecinos pueden participar en un proceso abierto, «como en Ferrol». Explica, como ejemplo, que el Ayuntamiento está atado a un modelo de aparcamiento para bicicletas, pero que no es lo mismo «colocarlo junto a un paso de cebra en una zona industrial que en un entorno monumental».

¿Cómo será el mobiliario que salga de la colaboración con el Colegio de Arquitectos? «Útil, más económico y más eficiente en términos medioambientales y sociales». Lo primero porque el objetivo de un banco es que la gente se siente en él y Oviedo «tiene muchos» en los que no se sienta nadie, «con espacios públicos convertidos en zonas de paso». Lo último, porque en su opinión, el mobiliario urbano debe de ayudar a crear ciudad, espacios más seguros y que faciliten las relaciones entre los habitantes de la urbe.

La mayor parte de la sostenibilidad medioambiental recaerá en un nuevo modelo o modelos de farola. El Ayuntamiento inició en el anterior mandato un programa de renovación de las lámparas del alumbrado para sustituirlas por otras de led, del que aún queda dos fases pendientes. Pero esas farolas del siglo XIX tienen otros problemas. Fabricadas en hierro fundido, muchas sufren problemas de corrosión que comprometen su seguridad y encarecen su mantenimiento. Además son miles, casi 50.000 puntos de luz (14.290, en la zona rural)y 4.000 más que en Gijón, por ejemplo. Otro factor que encarece su conservación. Aunque, en 2009, el Ayuntamiento abandonó la colocación de farolas isabelinas obligado por la legislación de eficiencia energética y las sustituyó por otro modelo de la misma fundición, aún quedan unos 10.000 báculos, incluidos los brazos adosados a las fachadas.

Los fanales, incluso los reformados para colocar las nuevas lámparas 'led', son menos eficientes que las diseñadas expresamente para usar este tipo de lámparas.

El proceso

Los planes de la concejalía pasan por cerrar la fórmula de cooperación con el Colegio de Arquitectos, para que estos definan los parámetros del nuevo mobiliario y «puedan presentarse varias propuestas» a elegir.

De todo ello, saldrá un modelo menos homogéneo; uno en el que La Corredoria podrá tener piezas distintas a las del casco antiguo. Si una de las señas de 'gabinismo' fue que todos los barrios de Oviedo tenían el misma y caro modelo de urbanización, la del futuro será más diversa. Se podrá, tal vez, jugar al dominó.