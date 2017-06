Un mobiliario «antiguo» y «rancio»

Ana Suárez escribe para alabar la propuesta del concejal de Urbanismo, Ignacio Fernández del Páramo, sobre la renovación del mobiliario urbano. «Cada vez que me fijo en los bancos y papeleras me echo las manos a la cabeza. Es antiguo y rancio y da la sensación de que Oviedo es una ciudad de principios del siglo XX. Además, esas papeleras en forma de cilindro son horrorosas y las farolas no tienen calificativos. Espero que el nuevo mobiliario sea mucho más moderno y digno de una ciudad del siglo XXI».