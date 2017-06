A la espera de las obras en La Corredoria, La Florida y Las Campas

La construcción del aulario en el colegio Corredoria I y del segundo instituto del barrio, el centro de educación Secundaria de La Florida y la conclusión de la ampliación del colegio de Las Campas, obras muy demandadas y más costosas, tendrán que esperar. El Principado espera que en 2022 todas estas obras estén finalizadas. Pero lo que la Consejería de Educación no tiene en cuenta, según se quejan los afectados, son los problemas que habrá en estos barrios durante los próximos cinco años.

El actual instituto de La Corredoria lleva años saturado. Su capacidad es de seiscientos alumnos y las previsiones que maneja la Plataforma de Afectados por el IES de La Corredoria es que en el curso 2021-2022 habrá matriculados 1.200 niños. «¿Qué haremos cuando no quepan más críos?, se preguntan los padres después de conocer que hasta dentro de tres años no estará el instituto funcionando. Piden también que en la oferta educativa se añada la Formación Profesional. Alegan que este es un barrio obrero y no todos los niños van a estudiar una carrera universitaria. El sindicato Comisiones Obreras se sumó ayer a esta reivindicación y pidió que se realice un análisis «serio y profundo de las necesidades educativas reales» del barrio, el más poblado de Asturias.^

Diez años

Hace un año el Principado también prometió la construcción de un aulario en el colegio Corredoria I. Ya tiene el proyecto básico y otros informes necesarios realizados. Y en La Florida llevan más de diez años pidiendo la construcción de una instituto al que acudan los niños del barrio y las localidades limítrofes como Las Campas. Durante los últimos años, esta obra ha ido acumulando retraso tras retraso y hace un mes el consejero de Educación, Genaro Alonso, informó que la primera piedra se pondrá en próximo verano y en el curso escolar 2020-2021 se abrirían sus puertas. La asociación vecinal de la zona ha pedido una reunión con Genaro Alonso para que les explique los motivos de este retraso, pero aún no han tenido respuesta.

Por su parte, los padres de Las Campas llevan meses viendo cómo las obras de ampliación del colegio están paradas. En diciembre de 2014 comenzaron estos trabajos de la mano de OCA Construcciones y Proyectos, pero meses más tarde se suspendieron. El Principado decidió en septiembre de 2015 cambiar el proyecto y después la empresa abandonó. Se contemplaba la creación de cuatro nuevas unidades de Primaria y una planta más, de nueva altura, sobre el edificio.

El Principado especificó hace un mes que los juzgados habían desbloqueado la rescisión del contrato y esperaba que este año finalizasen estos trabajos. Pero de momento no se ha vuelto a saber nada más sobre ellos.