'El Bosque' ya tiene 295 especies

La familia crece en el Núcleo Zoológico El Bosque, en San Esteban de las Cruces. A los macacos, las iguanas y los mapaches que viven en este zoo –entre otras muchas especies– se han unido recientemente dos machos de lince boreal europeo. Se llaman Aquiles e Iraty, y desde su llegada atraen todos los focos. «Aquiles tiene catorce años y viene derivado desde el parque de animales murciano Terra Natura, donde necesitaban espacio para colaborar en el programa de conservación del lince ibérico. Para que no estuviese solo, se solicitó al joven Iraty a otro parque de Puerto Lumbreras, también en Murcia» cuenta Ruth Gordón, quien dirige el zoo con Gonzalo Rubio. «Iraty se crió en un domicilio particular, como si fuera un gato. Su dueño tuvo que deshacerse de él porque si no se lo comía, literalmente», añade Rubio.

Sobre el bosque... HorarioEl centro abre todos los días, de 11 de la mañana a 8 de la tarde. También festivos. Dónde estáA 3.5 kilómetros de Oviedo, en el pueblo Los Molinos de la parroquia de San Esteban de las Cruces.

El Bosque no sólo intercambia especies con otros zoológicos. También rescata animales en situación de riesgo, los cuida y los ayuda a salir adelante. Es el caso de los más de veinte patos salvajes que, muchas veces por transitar por arcenes y carreteras, han quedado huérfanos y han sido enviados a este singular parque. Afortunadamente, los ñandús los han apadrinado junto a sus crías, nacidas a principios de este mes, poco después de la cría de búho real. Los pequeños patos se criarán aquí para, llegado el momento, ser liberados en un estanque cercano. Con estas labores de recuperación que el propio centro costea, se ayudó a 82 animales el año pasado. Este ya son unos 42, como el aguilucho lagunero al que han operado de cataratas bilaterales y que también liberarán cuando se reponga.

Ahora que llega el verano, desde El Bosque animan a conocer a sus inquilinos y a disfrutar de las actividades programadas. Como todo el año, habrá visitas guiadas que ahora se complementarán con charlas sobre primates y serpientes, para la educación y la concienciación del público. También se impartirán cursos de cetrería y modificación del comportamiento en aves exóticas, y se podrá interactuar con aves australianas y especies africanas tales como el lemur catta. Para los amantes de la naturaleza de entre 6 y 14 años, los coordinadores recomiendan sus campamentos estivales.

Animan también a colegios e institutos a visitarles, especialmente a los de la zona de Oviedo. «Es vergonzoso que Mercedes González, concejala de Educación, envíe a los estudiantes a centros de otras ciudades antes que a El Bosque. El ayuntamiento tendría que hacer más mención del zoológico» se queja Gonzalo Rubio.