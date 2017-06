La Consejería de Educación deja sin transporte a los alumnos de El Villar

Los alumnos que se matriculen por vez primera en el colegio público de El Villar de Trubia no tendrán derecho a transporte escolar gratuito. No lo tendrán porque la Consejería de Educación ha dictado una resolución por la cual se elimina este servicio a los niños cuyas familias vivan a menos de 1.500 metros del centro educativo. En concreto, afectará a los alumnos que residan en la colonia de Corea, La Riera, Las Cuestas y Campo.

La medida afecta solamente a los alumnos que se incorporen, ya que los que ya están matriculados en el colegio continuarán un curso más con el servicio de transporte gratuito. «Los ánimos están revueltos porque hay familias que no tienen vehículo propio y es inviable que niños de tres años suban andando al colegio», explicó la directora del colegio público El Villar, Yolanda González.

No es viable porque la carretera que da acceso al colegio desde Trubia, a pesar de haberse rehabilitado recientemente, cuenta con 800 metros de recorrido, tiene desniveles del 10% y curvas pronunciadas que pondrían en peligro la integridad de los pequeños. «El planteamiento de la consejería está ideado para un colegio urbano que tiene la posibilidad de acceder al centro escolar en transporte público pero este no es el caso porque, además, la carretera no está adaptada para los peatones», aseguró la presidenta de la Asociación de Madres y Padres de El Villar, Miriam Cueto.

Desde el AMPA del centro están convencidos de que se puede llegar a una solución junto con la Consejería de Educación que pasaría por la redacción de un plan específico para el colegio. «El problema es que este centro no es un colegio rural agrupado ni un colegio urbano, tiene unas características específicas», se lamentó. Por ejemplo, desde el centro de Trubia hay dos kilómetros y medio hasta las instalaciones educativas de El Villar.

Los padres del centro aseguraron que pedirán una reunión con la concejala de Educación, Mercedes González, para que interceda ante el Principado.

Por su parte, la edil de IU, Cristina Pontón, aseguró que si «no se resuelve» plantearán una moción en el próximo Pleno para instar a Educación a «frenar esta medida».