«Me da mucha pena, aquí conocí amigos nuevos»

Ayer, Miguel Suárez echaba las últimas canastas y los paneles en asturiano e inglés aún se veían en las paredes de las ya vacías aulas, aún sin terminar de recoger. El colegio de Soto de Trubia, tras cincuenta y tres años de existencia, cierra para dar paso a su transformación en escuela infantil.

«Me da mucha pena, porque aquí he conocido amigos nuevos, ahora los quiero mucho», confesaba la alumna de segundo Leila Mettaa. A la mayoría los verá en el centro a donde los trasladan, el cercano colegio de El Villar pero «algunos no van a estar y me va a dar mucha tristeza». A su compañero Jairo Jiménez también le parecía «mal el cambio», después de haber disfrutado de un curso estupendo en el que «todos están en una clase y los profes son muy buenos».

Los diez chavales de Primaria del centro -faltaban los cuatro de infantil, que se quedaron en casa- bailaron al ritmo de dos últimos éxitos latinos: 'Bajo el mismo sol' de Álvaro Soler y 'Subeme la radio', de Enrique Iglesias. Acabaron sacando a la pista a sus padres y sofocados. Buscaron el abanico de la directora, Isabel Bruno, hasta que esta les sugirió: «¿Por qué no vais a la fuente?». No se lo pensaron dos veces.

Para los profes, todos interinos (excepto una) también era una jornada agridulce, de adioses, en un centro muy familiar al que llegaron casi de rebote en septiembre y ya no volverán. «Los de Infantil se te ponían a la puerta para que no marchases», recuerda Salomé Suárez, maestra de Música.

Alfredo Suárez, uno de los que estrenó el colegio, recuerda que eran «30 niños y 30 niñas. Había vivienda para la maestra y el maestro y comedor. Da pena. Jugábamos todos, el campo de fútbol era escoria de la fábrica».

La velada terminó con una buena espicha: bollos preñaos, empanada, tortilla, paté de cabracho y hasta tarta de queso. Al lado de ordenadores y sillas que quedarán sin niños que los disfruten.