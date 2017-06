Los padres rechazan el turno de tarde en el IES de La Corredoria

La Plataforma de Afectados por la Construcción del Nuevo IES de La Corredoria (PAIES) instó a la Consejería de Educación a agilizar los plazos para iniciar las obras de construcción del nuevo instituto. La petición no es nueva pero sí las respuestas. A través de una nota de prensa, el colectivo de afectados recordó a la Consejería de Educación la «saturación» a la que se enfrenta el actual centro de Secundaria. Un problema que se agravará de cara al curso 2018-2019 cuando el centro alcance casi los 1.000 alumnos en un instituto que se construyó para albergar a 600.

Este problema lo pusieron encima de la mesa el pasado lunes, durante la reunión que mantuvieron con el consejero, Genaro Alonso. Le solicitaron que tramitara por vía de «urgencia» y el proceso de construcción del nuevo instituto. Una de las soluciones propuestas por el Principado para paliar la saturación del alumnado es la implantación del turno de tarde. Una propuesta que nace del reconocimiento, por parte de la propia Consejería de Educación, de la imposibilidad de albergar a todo el alumnado para el curso 2019-2020.

Esta propuesta no ha calado entre la plataforma de afectados. Aseguraron que de llevarse a cabo romperá con la «rutina» de los alumnos y dificultará la posibilidad de conciliación familiar así como la dificultad de compaginar horarios con actividades educativas extraescolares. «Ya hemos visto que con ellos no existe voluntad para la construcción pero si excusas y alargar los plazos, sospechosamente, para que las obras comiencen en la campaña electoral de 2019», aseguraron desde la Plataforma de Afectados por la construcción del Nuevo IES de La Corredoria, que no dudaron en invitar al consejero a «dejar su puesto».