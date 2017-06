32 asociaciones de vecinos estudian medidas legales contra los presupuestos participativos

La tensión en el salón de Plenos protagonizó ayer la reunión entre el equipo de gobierno y representantes de 32 asociaciones vecinales en contra de los presupuestos participativos. Estos últimos quieren paralizar de inmediato este proceso y convocar cuanto antes una reunión general de todos los distritos, para conservar el modelo de funcionamiento desarrollado en los últimos veinte años y que consideran «un derecho fundamental que está recogido en la Constitución».

Sin embargo, el equipo de gobierno se reitera en los presupuestos participativos: «La ciudadanía tiene la oportunidad de participar y esta propuesta es complementaria al funcionamiento a los distritos», destacó después de este encuentro la primera teniente de alcalde, Ana Taboada.

Ante las diferencias de criterio, los vecinos presentarán un escrito con alegaciones en los próximos días y de forma paralela, estudiarán si en el acuerdo de la junta de gobierno, por el que se creaba este sistema participativo, hay algún error jurídico. «Si este tema no se defiende, lo llevaremos a los juzgados. Ellos reconocen que es una iniciativa piloto y bastante tenemos con que los distritos aún no hayan acabado de arrancar como para invertir dinero en otras alternativas», advirtió Ana Isabel Balbín, de la asociación vecinal de El Fontán. Insistió, además, en que las propuestas de los ciudadanos pueden ser contrarias a los acuerdos de este órgano y en que esta situación no se puede tolerar. «Para nosotros esta iniciativa es un desatino. Dicen que este proyecto ya se ha puesto en marcha en otros municipios, pero a nosotros lo único que nos importa es Oviedo. Aquí tenemos un órgano reglamentario y no entendemos que haya otros procesos participativos», añadió.

Al encuentro también acudió la portavoz de Izquierda Unida, Cristina Pontón, un poco más crítica que Ana Taboada con la puesta en marcha de este proceso. Admitió que podía contener errores: «Quizá este no era el momento más acertado para poner en marcha los presupuestos participativos. Igual necesitan más rodaje y aprendizaje por las dos partes». No obstante, se mostró en contra de la paralización del proceso y dijo que la mejor opción es subsanar estos errores en el futuro para que no haya confusiones. «El gobierno local está formado por tres partidos diferentes y cada uno llevaba en su programa electoral esta propuesta», reconoció.

Pleno

La reunión se convocó después de que el alcalde, Wenceslao López, negase en el último Pleno darle un turno de palabra a Fegea. Las asociaciones vecinales acusaron a Ana Taboada de «cobarde», de destrozar los consejos de distrito» y de «incumplir las leyes» por la decisión de limitar a inversiones de reposición el dinero que administrarán los vecinos y poner en marcha desde el área de Participación unos presupuestos participativos por 1,5 millones.