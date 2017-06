Norias prácticamente «en el aire»

Adolfo González escribe al periódico para manifestar su decepción con las instalaciones de la noria en las fiestas de la Corredoria. Mientras paseaba, ayer por la mañana, por la plaza del Conceyín en la que están las atracciones con motivo de la fiesta de San Juan. Al acercarse a la noria, un básico de todos los años, se percató de que «uno de sus apoyos estaba sobre un banco». González expresó que «es inconcebible que una estructura con un peso como el de la noria se apoye en algo tan frágil como un banco». A este vecino no se le ocurrirá subir a sus hijos a la noria, «a no ser que se quite el banco como apoyo».