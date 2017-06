Pacho carga contra los presupuestos participativos: «Son un fracaso»

250 iniciativas salieron de la campaña de los presupuestos participativos impulsado por el área de Participación Ciudadana del Ayuntamiento para decidir el destino de un millón y medio de euros de las arcas municipales del próximo presupuesto, el de 2018. Los vecinos abogan por espacios verdes y zonas de deporte, y quieren una ciudad más accesible, con mejores conexiones entre barrios, con mayores infraestructuras, amable con el uso y disfrute de la bicicleta y menos contaminante. Desde hoy y hasta el día 30 las propuestas estarán en la web para ser votadas, y las más apoyadas pasarán a la evaluación técnica durante los meses de julio y agosto y la primera quincena de septiembre.

Pero no todas las propuestas se aceptarán, ya que todo lo que no entre en las competencias municipales no pasará a la fase de decisión técnica. Así como cuestiones que entren en el presupuesto ordinario como mantenimiento, conservación o limpieza de edificios y parques.

El esfuerzo no merece la pena para el portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, Luis Pacho, que calificó de «rotundo fracaso» la campaña debido a la «nula participación y el escasísimo interés que ha generado». De más de 200.000 ciudadanos, 250 propuestas, que suponen tan solo el 0,1% de los carbayones, por lo que el edil se preguntó «cómo va a consentir el alcalde que un 0,1% de los ovetenses vaya a decidir en qué se gasta un millón y medio de euros del presupuesto de esta ciudad». Además, afirmó que los presupuestos participativos han sido «el juguete de Taboada, un juguete que nos costará a todos un millón y medio de euros». «Juguete», por el que el alcalde, además, se «está enfrentando a las asociaciones vecinales» para mantenerlo, ya que las propuestas participativas recogidas por los 250 ciudadanos en la campaña ya se habían tratado «en su mayoría» en los distritos. El equipo de gobierno defiende que el dinero para los presupuestos participativos no mermará el que se asignará para su gestión por los consejos de distrito.