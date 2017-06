El Ayuntamiento permitió que las fiestas de La Corredoria comenzasen sin licencia

Desde el punto de vista administrativo, las fiestas de San Juan de La Corredoria no se estaban celebrando. Ayer no actuaban las orquestas Waikas Family, de Asturias ni la ponferradina Garibaldi. No había carpa, tampoco la quincena larga de atracciones de feria. Desde el punto de vista administrativo, la plaza de El Conceyín estaba despejada o debería, porque las fiestas se estaban desarrollando sin tener permiso de la sección Licencias, que había emitido un informe contrario a la solicitud tramitada desde la SOF.

No hablamos solo de dinero. Un día antes del inicio de los festejos, la funcionaria responsable no pudo dar el visto bueno al permiso pedido por Festejos por la falta de documentación relativa a las medidas de seguridad, sobre el montaje de la instalación de la carpa de la fiesta o el de las propias atracciones de feria. «No quiere decir que no cumpliese, sino que no habían justificado que cumpliese», explicaron fuentes del servicio, que relataron que desde la SOF se presionó para buscar una solución sin éxito. También que no es la primera vez que hay problemas con las fiestas del barrio más populoso de la ciudad y que situaciones «límite» se han dado otros años con esta y otras celebraciones. «Siempre intentan presentarlo todo a última hora, para que no haya tiempo de reacción», señala un funcionario del servicio, «cuando haces el requerimiento, las fiestas ya han acabado».

Esto no debería ser así. Las licencias son un procedimiento reglado y garantista: si la administración te autoriza, nadie puede impedirlo; pero si no te da permiso, no puedes hacerlo. Ejemplos como el del hotel Kaype en Llanes o, en Oviedo, la gasolinera de Económicos, a la que el Ayuntamiento retiró la licencia y pagó por ello 1,5 millones a la empresa que ni había iniciado las obras, bastan para ello.

La SOF, al fondo

La situación devino endiablada. Tras años de tira p'alante que libras, la concesión de estos permisos requiere ahora informe de hasta seis departamentos municipales. La asociación de festejos presentó la documentación o parte de ella ante la SOF a mediados de mayo, pero esta no dio traslado a los distintos servicios hasta entrado el mes de junio. Algunas partes se resolvieron. Vías autorizó la ocupación del espacio público tras el depósito de la fianza, pero otros trámites quedaron a medias ante Aguas o Limpieza con garantías pendientes de abonar por cerca de 6.000 euros.

El concejal de Festejos, Roberto Sánchez Ramos, anunció ayer que la asociación de festejos «va a hacer el ingreso a las 8 y le daremos la licencia definitiva» y dio por solucionadas las dudas de la sección sobre el proyecto del montaje de las fiestas. Y así fue, pero ¿y antes?, ¿por qué la Policía Local no impidió el montaje a lo largo de toda esta semana?

El concejal de Seguridad, Ricardo Fernández, no quiso entrar en muchos detalles: «Por lo que respecta a nosotros, hemos hecho el control de las certificaciones con la documetación relativa a la instalación, las incidencias que pudiese haber a nivel administrativo estábamos a la espera de que se subsanasen». La fiesta pudo seguir.