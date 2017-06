«Los artistas no somos unos locos bohemios que estamos por ahí, somos trabajadores»

Hugo Fontela (Grado, 1986), formado en Asturias, crecido profesionalmente en Estados Unidos y ahora en Madrid, es uno de los jóvenes pintores más destacados de Asturias. Ayer ofreció en el Espacio Circus la charla '¿Talento, vocación y qué más?'.

Talento y vocación, ¿hasta qué punto son necesarios?

En el caso de un pintor son importantísimos. Vocación porque es una profesión muy sacrificada, uno tiene que luchar mucho. Te ayuda a salir adelante, es lo que administra la pasión. El talento está muy vinculado. No hablo de ser un genio: en una profesión artística es un determinante. Por suerte o por desgracia va innato. Unido al trabajo y a la formación hace que te puedas dedicar con mayor o menor tino.

«Es una profesión dura, donde no siempre está recompensado el esfuerzo que pones»

¿Cabría un modelo funcionarial de pintor?

En ningún caso. Somos profesionales al servicio de la cultura. Necesitas talento para ser futbolista, sobresalir un poco de la media. Cualquiera debe entenderlo así. Otra cosa es a dónde quieras llegar en la profesión, lo que estés dispuesto a sacrificar. El talento es una necesidad, sumado al trabajo y al esfuerzo.

Entonces el artista nace.

Nace y luego se hace. Pero si tú te haces y no tienes nada que contar, nada dentro, fallas. Y viceversa, si naces pero no tienes el lenguaje, no te enseñan a expresarte, te queda coja la ecuación.

¿Qué diría a los jóvenes que quieran meterse a artistas?

Es una profesión dura, donde no siempre se ve recompensado el esfuerzo que uno pone en ella. Cuando era joven, trabajar mucho y saber lo que sucede en el panorama artístico me sirvió. Fruto de trabajo y el esfuerzo las cosas van saliendo. Quiero lanzar la idea de que los artistas somos profesionales, hay un orden, intentamos administrar nuestro talento de forma previsible. No somos unos locos bohemios que estamos por ahí y de vez en cuando pintamos. Somos trabajadores y tenemos que considerarnos como tal, más allá de la parte bucólica y mística.

Usted vivió en EE UU ¿Trump es una fuente de inspiración?

Para otro tipo de profesionales sí, pero en el plano artístico no. Trump es el ejemplo de que en América puedes partir de cero, perder y salir adelante. Es un país en el cual existe la oportunidad, con una escala más desmesurada que la nuestra.

¿Se siente más reconocido fuera que aquí?

No. Me ha tocado ya una época muy globalizada. Mi público está en muchos sitios.

¿Hay deberes pendientes en cuanto al mecenazgo?

Tiene que haber una reforma de la Ley de Mecenazgo clara y absoluta. EL IVA cultural debería estar dividido entre las artes que tienen una industria detrás, como el cine y la música, y los que no la tenemos, como las artes plásticas. España es un país en el que los museos tienen poco presupuesto y los objetivos no los pueden cumplir con eso. En Asturias, cuando la gente habla de crear nuevas instituciones, creo que hay que defender las que ya tenemos.

¿Cómo está el panorama pictórico en por aquí?

Asturias tiene un número de artistas importantísimo y de calidad. El plano de galerías y crítica se ha quedado empobrecido en estos años. Hay una renovación en el ámbito artístico, las tecnologías tienen mucha importancia. Pero hay artistas que me interesan y en las redes apenas aparecen referencias: nuestro arte todavía no está tan bien divulgado en los nuevos medios.

Se dice a veces que faltan espacios expositivos en la ciudad.

Estaban la sala de Cajastur y la del Ayuntamiento (el Café Español), que formaban parte muy activa de la vida cultural ovetense; han desaparecido. Eso, unido al casi total cierre de las galerías y de los anticuarios... Pero el Museo de Bellas Artes de Asturias tiene un papel activo que antes no tenía. En Oviedo habría espacio para una sala nueva, pero parece que ni desde el lado público ni el privado hay noticia de que eso pueda ocurrir.

¿Cuáles próximos trabajos?

El 7 de julio inauguraré en Villaviciosa 'Borinquen Painting', con mis últimas obras hechas en Puerto Rico a principios de este año.