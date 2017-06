Ciudadanos pide que los autobuses faciliten el transporte de bicicletas

El grupo municipal de Ciudadanos propondrá en la próxima comisión de Urbanismo una serie de medidas para favorecer el uso de la bicicleta en la ciudad e incluirlas en el futuro Plan de Movilidad. Entre ellas, la posibilidad de que los autobuses urbanos faciliten el acceso y el transporte de estos vehículos a dos ruedas. Pedirán que se instalen portabicicletas externos, dejando espacios en el interior para colocar bicicletas plegables o permitiendo un cupo de bicis por trayecto compatible con el paso de usuarios.

Ciudadanos también pondrá sobre la mesa la necesidad de ampliar las zonas 30 de la ciudad, esas en las que no se puede rebasar los treinta kilómetros por hora. Los barrios de El Cristo y Ciudad Naranco serían los candidatos a albergar este tipo de vías. «El fomento del transporte alternativo es necesario y positivo, pero si no se acompaña de medidas reales y prácticas como éstas, no sirve para nada», argumentó Luis Pacho.