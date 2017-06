«Queremos más agentes en las fiestas»

La Sociedad de Festejos de La Corredoria repartió ayer más de mil bollos en la que fue la clausura de unas fiestas de San Juan cargadas de polémica. Primero, por falta de licencia y por el anclaje de la noria a un banco; luego, por la paliza que recibieron dos jóvenes en la madrugada del sábado. Desde la propia Sociedad consideran que un incidente así «podría haber pasado en cualquier parte». Chema Fernández y Richard García, miembros de la misma, son positivos con el balance general: «Hubo bastante seguridad: policías locales, nacionales, de paisano... y hay que destacar que el sábado se juntaron quince mil personas y apenas hubo incidentes», dice Fernández.

Igualmente positiva se muestra Beatriz Rodríguez, que además de organizar la muestra de baile, se pasó el sábado por la plaza del Conceyín. «El ambiente era tranquilo aunque seguridad no vi, lo que no significa que no la hubiese», comentaba. A su lado Andrés Menéndez sostenía que «este tipo de fiestas están bastante controladas» y que «la paliza fue aparte de la fiesta».

Los vecinos de La Corredoria no opinan de igual manera. Por ejemplo Patricia Mencía, que preocupada por los niños como su hija, se quejaba de que por aquí «apenas hay policía y eso que pagamos los mismos impuestos que el centro». Y no solo en las fiestas, sino en el barrio en general. «A veces casi ni me atrevo a bajar la basura, parece mentira que seamos uno de los barrios más importantes», sentenciaba Mencía.

El análisis entre las asociaciones de residentes El Conceyín, San Juan Bautista y Participación Vecinal (Asparve) era coincidente: la agresión fue un hecho episódico, que podría haber pasado en el barrio como en cualquier otro de Oviedo, pero es conveniente una mayor presencia policial en aglomeraciones como la de las fiestas.

«Pedimos que tengan controlada la zona. El jueves estuve en el campeonato de parchís desde las ocho de la tarde hasta las ocho y media de la mañana y no vi policía por ningún lado», declaró la presidenta de San Juan Bautista, Maite Orozco. Reclama que los agentes peinen el barrio entero: «Es importante que pase una patrulla mirando, la agresión fue para el otro lado de las fiestas». No obstante, consideró que el ataque del sábado fue «un tema puntual», si bien «la seguridad preocupa» a los vecinos del barrio. Orozco llama a colaborar a todos los vecinos que hayan visto a los posibles agresores «para que los identifiquen, que ayuden a estos chicos».

En opinión de Nicanor Platero, que está al frente de El Conceyín, junto a los agentes se podrían instalar cámaras «en lugares estratégicos como la estación, la plaza de Cuatro Caños y en la zona de la propia fiesta. El Conceyín ya ha solicitado más presencia policial, sobre todo los días de fiesta». Plateros expone que La Corredoria «no es especialmente conflictivo, vivimos tranquilos. Hay convivencia, es un barrio de gente humilde y trabajadora. De vez en cuando hay un brote de violencia como en cualquier otro sitio». Ahora, la investigación sobre la agresión queda «en manos de la Policía, hay que dejar que ejerzan su trabajo y que los detengan cuanto antes».

Raúl Moragues, cabeza de Asparve, asegura que la Policía ya ha actuado contra el menudeo de droga, «con perros incluso» en el barrio y que «no hay alarma social por robos; si la hubiera, nos organizaríamos». Su asociación ya se reunió con el área de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento debido a los problemas en algunas viviendas de Pablo Alonso Rato y entonces pidieron más presencia policial. Algo como la agresión a los dos jóvenes, apuntó, «sucede en La Corredoria y en todos los barrios. Fue un acto puntual».

Tras el reparto del bollo, las fiestas de San Juan concluyeron con la última romería y verbena, amenizada por la orquesta gallega Gran Capitol y la asturiana Cuarta Calle. Además, como remate, del lanzamiento de fuegos artificiales desde las pistas de tenis anexas al Campo de fútbol Manuel Díaz Vega.