«Con los conciertos se daña la Catedral, no podemos callarnos», insiste la Iglesia

Los técnicos de la Asesoría Geológica Gea determinaron que, en el concierto de homenaje a Tino Casal el último San Mateo en la plaza de la Catedral, «durante el control de ruidos y vibraciones no se sobrepasaban los valores de referencia, recogidos por las normativas». Para el gobierno local, se acabó la discusión sobre alejar los conciertos de allí, pero no todos están conformes.

«Sigo diciendo que se daña la Catedral. Es un centro muy singular de culto y de atractivo turístico especial para Oviedo, los poderes públicos deben ayudar a que se mantenga y se dañe lo menos posible», insistió el deán, Benito Gallego.

El primer canónigo lamentó también que se impida «contemplar con toda su belleza» el templo con la instalación de «artefactos» como la pista de hielo la pasada Navidad y se «dificulte el culto» y las bodas con actividades musicales los sábados. «Sin entrar en polémicas que parece que no conducen a nada, no podemos decir que es estupendo y callar cuando se dice que no hay debate ninguno. Pero no podemos hacer mucho más, no vamos a manifestarnos», concluyó.

Para el presidente de la Asociación de Amigos de la Catedral, José María Casielles, el asunto de los ruidos junto al templo «es un disparate, una manera de torturar a los canónigos. No es el sitio adecuado, es una falta clarísima de imaginación. Criticar lo de los demás es muy fácil, crear algo positivo no». Lamentó además la «falta de análisis serio» de la cuestión.

Para el concejal de Cultura, Roberto Sánchez Ramos, 'Rivi', el informe «acaba con el falso debate de que todo lo que hagamos delante de la Catedral perjudica el templo. No queremos cambiar nuestros mejores lugares de Oviedo para llevar al anonimato las actividades».

Más gráfico fue el concejal de Medio Ambiente, Ignacio del Páramo. «No puede suponer un impacto sobre la piedra de la Catedral ciertas actividades, tendría que ser desproporcionado. Impacta más un rayo que un concierto», ilustró. El edil explicó que desde su área se dictaron unas recomendaciones, aceptadas por Cultura, para evitar la contaminación acústica de los conciertos: «Que intentaran ajustarse a 93 decibelios [ruido de tráfico intenso] en los conciertos de la Catedral; hubo unos días que se superaron dos o tres decibelios. Eso, más descansos aproximados cada dos horas y media. Los técnicos fueron con el sonómetro y vieron que estaba todo bien».

La valoración del PSOE también fue positiva: «El informe denota que nosotros tenemos muchísimo más cuidado y más pretensión de proteger el patrimonio que otros gobiernos que hacían actividades en la plaza», afirmó el munícipe Diego Valiño. El portavoz de Ciudadanos, Luis Pacho, reclamó a 'Rivi' que «se proteja uno de los monumentos más visitados de Asturias». Para el concejal opositor, «no se está dando solución alguna al problema» de la falta de espacios para conciertos.

Los residentes de la zona tienen pareceres dispares. El presidente de la Asociación de Vecinos del Oviedo Antiguo, Juan García, reconoció que «se ha ajustado algo más para que los niveles no se hayan sobrepasado», pero asegura que «habría que ver si esas mediciones se ajustan a la ley europea del ruido de 2002». Asimismo, criticó con dureza a 'Rivi': «Es una aberración sistemática tener un concejal de Cultura con un nivel intelectual como el que está demostrando». Para su homólogo del Oviedo Redondo, Manuel Almeida, los «ruidos entran dentro de la normativa. La Catedral es un bien cultural que hay que preservar, pero tampoco tiene que aislarse, la plaza es un referente de celebraciones».